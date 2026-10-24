Lara Croft viert 30 jaar Tomb Raider met video's en muziek
De vlaggetjes kunnen uit. De stoerste heldin van het gaminglandschap is namelijk dertig jaar geworden. Letterlijk dan, want in de games is ze nog steeds de avontuurlijke vrouw die ze altijd geweest is. Tomb Raider verscheen op 24 oktober 1996 en dertig jaar later is Lara nog altijd even relevant.
Meerdere uitgevers vieren vandaag de verjaardag van Lara Croft. De avonturierster, grondlegster en bombshell wist in 1996 een revolutie op gang te brengen. De heldin schitterde niet alleen in een waanzinnige action-adventuregame, ze deed dat ook nog eens als een prachtige vrouw die wist te pionieren voor vele andere vrouwelijke personages. Die eerste game op de PlayStation heeft geresulteerd in een complete reeks met opvolgers. Daarbij heet hebben invloeden van deze franchise ertoe geleid dat games zoals Uncharted zo goed zijn geworden. Aspyr is zo vriendelijk om in slechts 45 seconden 30 jaar aan herinneringen in beeld te brengen. Daarnaast is deze week ook de Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy voor Nintendo Switch 2 verschenen. Skip echter de Tomb Raider: 30th Anniversary Lo-Fi Collection niet voor wat rustgevende muziek op deze regenachtige zaterdagavond. Gefeliciteerd, Lara!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Deze game kopen
Deze webshoplinks zijn affiliate links.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Day One Edition - PS5
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Deluxe Edition - Steelbook - PS5
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Day One Edition - Nintendo Switch 2
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Day One Edition - Xbox Series X
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Deluxe Edition - Steelbook - Xbox Series X
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Day One Edition - Windows (Code in Box)
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Deluxe Edition - Steelbook -PC (Code in Box)
-
Gameplay
Tomb Raider: Legacy of Atlantis licht Lara's tegenhanger Larson uit
De nieuwe Tomb Raider: Legacy of Atlantis-minidoc draait om Larson en toont onder meer zijn dynamiek met Lara Croft.10 reacties
-
Gameplay
Deze gruwels wachten je op in Tomb Raider: Legacy of Atlantis
In Tomb Raider: Legacy of Atlantis reizen we af naar het mysterieuze Egypte. Daar neemt Lara Croft het op tegen katachtige mummies en mummievleermuizen.9 reacties
-
Gameplay
Lara Croft verkent Egyptische tombes in Tomb Raider: Legacy of Atlantis
De nieuwste mini-doc van Tomb Raider: Legacy of Atlantis toont hoe Egypte tot leven wordt gebracht met mummies, goden en claustrofobische tombes.1 reactie
-
Gameplay
Lara Croft is de apex predator in Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis toont meer van de vijandelijke wildlife, waaronder krokodillen, jachtluipaarden en dinosauriërs. Weet jij ze te temmen?10 reacties
Een van mijn favoriete gamereeksen. Er was er nooit wat mis met Lara Croft en de Tomb Raider games. Ze was stoer, ze was vrouwelijk, ze kickte ass. De games waren ook gewoon enorm leuk en zeker de laatste rebootreeks heeft Tomb Raider weer echt aan de top gebracht. Kijk ook enorm uit naar de nieuwe delen. Sowieso moeten er meer avonturengames komen a la Uncharted, Tomb Raider en Indiana Jones.
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.