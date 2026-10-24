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Lara Croft viert 30 jaar Tomb Raider met video's en muziek

Door Rudy Wijnberg
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De vlaggetjes kunnen uit. De stoerste heldin van het gaminglandschap is namelijk dertig jaar geworden. Letterlijk dan, want in de games is ze nog steeds de avontuurlijke vrouw die ze altijd geweest is. Tomb Raider verscheen op 24 oktober 1996 en dertig jaar later is Lara nog altijd even relevant.

Meerdere uitgevers vieren vandaag de verjaardag van Lara Croft. De avonturierster, grondlegster en bombshell wist in 1996 een revolutie op gang te brengen. De heldin schitterde niet alleen in een waanzinnige action-adventuregame, ze deed dat ook nog eens als een prachtige vrouw die wist te pionieren voor vele andere vrouwelijke personages. Die eerste game op de PlayStation heeft geresulteerd in een complete reeks met opvolgers. Daarbij heet hebben invloeden van deze franchise ertoe geleid dat games zoals Uncharted zo goed zijn geworden. Aspyr is zo vriendelijk om in slechts 45 seconden 30 jaar aan herinneringen in beeld te brengen. Daarnaast is deze week ook de Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy voor Nintendo Switch 2 verschenen. Skip echter de Tomb Raider: 30th Anniversary Lo-Fi Collection niet voor wat rustgevende muziek op deze regenachtige zaterdagavond. Gefeliciteerd, Lara!

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Bron: Tomb Raider
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2830 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Ontwikkelaar

Crystal Dynamics

Uitgever

Amazon Games

Release

12 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl16 Legend in the Making
2 uur geleden bewerkt

Een van mijn favoriete gamereeksen. Er was er nooit wat mis met Lara Croft en de Tomb Raider games. Ze was stoer, ze was vrouwelijk, ze kickte ass. De games waren ook gewoon enorm leuk en zeker de laatste rebootreeks heeft Tomb Raider weer echt aan de top gebracht. Kijk ook enorm uit naar de nieuwe delen. Sowieso moeten er meer avonturengames komen a la Uncharted, Tomb Raider en Indiana Jones.

1
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

30 jaar alweer pff waar blijft de tijd!

Ik was 17 toen de eerste Tomb Raider game verscheen en ik deze speelde. Wat een mooie en geweldige ervaring was dat.

1
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