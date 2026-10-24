Lara Croft viert 30 jaar Tomb Raider met video's en muziek

De vlaggetjes kunnen uit. De stoerste heldin van het gaminglandschap is namelijk dertig jaar geworden. Letterlijk dan, want in de games is ze nog steeds de avontuurlijke vrouw die ze altijd geweest is. Tomb Raider verscheen op 24 oktober 1996 en dertig jaar later is Lara nog altijd even relevant.

Meerdere uitgevers vieren vandaag de verjaardag van Lara Croft. De avonturierster, grondlegster en bombshell wist in 1996 een revolutie op gang te brengen. De heldin schitterde niet alleen in een waanzinnige action-adventuregame, ze deed dat ook nog eens als een prachtige vrouw die wist te pionieren voor vele andere vrouwelijke personages. Die eerste game op de PlayStation heeft geresulteerd in een complete reeks met opvolgers. Daarbij heet hebben invloeden van deze franchise ertoe geleid dat games zoals Uncharted zo goed zijn geworden. Aspyr is zo vriendelijk om in slechts 45 seconden 30 jaar aan herinneringen in beeld te brengen. Daarnaast is deze week ook de Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy voor Nintendo Switch 2 verschenen. Skip echter de Tomb Raider: 30th Anniversary Lo-Fi Collection niet voor wat rustgevende muziek op deze regenachtige zaterdagavond. Gefeliciteerd, Lara!

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