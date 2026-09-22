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Lara Croft verkent Egyptische tombes in Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Door Rudy Wijnberg
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Er is zojuist een nieuwe mini-doc van Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschenen. In de tiende aflevering van de miniserie reizen we af naar Egypte, waar Lara Croft zich in de diepste tombes stort.

Research, design en ontwikkeling staan centraal in de nieuwe mini-doc van Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Naast het prachtige Griekenland reist Lara Croft ook af naar Egypte. Hier daalt ze af in geheimzinnige tombes, waar diverse goden een grote rol spelen. De tombes kennen echter niet alleen een gevoel van grootsheid, maar ook van beklemming. Zo hoor je bijvoorbeeld de mummies op de achtergrond kreunen, kom je vast te zitten in kleine ruimtes en word je tegelijkertijd begroet door prachtige omgevingen.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Tomb Raider
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2665 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Ontwikkelaar

Crystal Dynamics

Uitgever

Amazon Games

Release

12 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar HugMeBratha
HugMeBratha
lvl5 Thread Hunter
57 minuten geleden

Toch weer veel herkenbare punten. Top!

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