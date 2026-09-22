Lara Croft verkent Egyptische tombes in Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Er is zojuist een nieuwe mini-doc van Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschenen. In de tiende aflevering van de miniserie reizen we af naar Egypte, waar Lara Croft zich in de diepste tombes stort.
Research, design en ontwikkeling staan centraal in de nieuwe mini-doc van Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Naast het prachtige Griekenland reist Lara Croft ook af naar Egypte. Hier daalt ze af in geheimzinnige tombes, waar diverse goden een grote rol spelen. De tombes kennen echter niet alleen een gevoel van grootsheid, maar ook van beklemming. Zo hoor je bijvoorbeeld de mummies op de achtergrond kreunen, kom je vast te zitten in kleine ruimtes en word je tegelijkertijd begroet door prachtige omgevingen.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Deze game kopen
Deze webshoplinks zijn affiliate links.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Day One Edition - PS5
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Deluxe Edition - Steelbook - PS5
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Day One Edition - Xbox Series X
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Deluxe Edition - Steelbook - Xbox Series X
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Day One Edition - Windows (Code in Box)
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Deluxe Edition - Steelbook -PC (Code in Box)
-
Gameplay
Lara Croft is de apex predator in Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis toont meer van de vijandelijke wildlife, waaronder krokodillen, jachtluipaarden en dinosauriërs. Weet jij ze te temmen?10 reacties
-
Trailer
Tomb Raider: Legacy of Atlantis nu te pre-orderen voor Nintendo Switch 2
Als je van plan bent om Tomb Raider: Legacy of Atlantis voor de Nintendo Switch 2 te spelen, dan kun je deze vanaf nu pre-orderen.0 reacties
-
Gameplay
Griekenland komt tot leven in Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis zet naast Lara Croft Griekenland centraal met eeuwenoude tempels, imposante vergezichten en de nodige valstrikken.8 reacties
-
Preview
Preview: Hands-off met Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Patrick mocht op gamescom achter gesloten deuren zien wat Crystal Dynamics en Flying Wild Hog van Tomb Raider: Legacy of Atlantis hebben gemaakt.11 reacties
Toch weer veel herkenbare punten. Top!