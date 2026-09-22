Er is zojuist een nieuwe mini-doc van Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschenen. In de tiende aflevering van de miniserie reizen we af naar Egypte, waar Lara Croft zich in de diepste tombes stort.

Research, design en ontwikkeling staan centraal in de nieuwe mini-doc van Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Naast het prachtige Griekenland reist Lara Croft ook af naar Egypte. Hier daalt ze af in geheimzinnige tombes, waar diverse goden een grote rol spelen. De tombes kennen echter niet alleen een gevoel van grootsheid, maar ook van beklemming. Zo hoor je bijvoorbeeld de mummies op de achtergrond kreunen, kom je vast te zitten in kleine ruimtes en word je tegelijkertijd begroet door prachtige omgevingen.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.