Helaas laat de Nintendo Switch 2-versie van 007 First Light nog even op zich wachten. De game is al geruime tijd op diverse platformen beschikbaar, maar IO Interactive heeft de Nintendo-release wederom moeten verschuiven, dit keer naar maart 2027. In een gesprek met Inven Global laat IO echter weten dat het uitstellen van 007 First Light voor Switch 2 ten gunste van de speler is.

Cristina Vega, technical producer bij IO Interactive, laat in het gesprek weten dat de Switch 2-port van 007 First Light enorme progressie boekt, zeker wanneer het team de meest recente build afzet tegen de build van maart 2026. Het team is echter toe aan een kleine pauze, waardoor de release is verschoven naar maart 2027. Zo moest er nog gewerkt worden aan het stabiel laten draaien van de game, waarbij Vega benadrukt dat het essentieel is dat 007 First Light minstens op een stabiele 30 fps draait. Daarnaast zoekt het team een constante balans tussen snij- en optimalisatiewerk. Zo zegt Vega:

“Some compromises are inevitable. [...] [The team] made those choices in areas that aren't very crucial to players.”

Hiermee doelt Vega op details die zich hoofdzakelijk op de achtergrond bevinden. Vega vervolgt:

“We chose technical solutions instead of radical compromises.”

Gameliner heeft tijdens gamescom helaas geen tijd gehad om de Switch 2-versie van 007 First Light uit te proberen. Zou jij echter kunnen leven met een gedowngrade versie van de game, of is dit een blockbuster die je op krachtige hardware moet spelen? Laat het weten in de comments!