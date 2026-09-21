Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Tokyo Game Show 2026

IO Interactive doet alles om 30 fps op Switch 2 te halen voor 007 First Light

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Helaas laat de Nintendo Switch 2-versie van 007 First Light nog even op zich wachten. De game is al geruime tijd op diverse platformen beschikbaar, maar IO Interactive heeft de Nintendo-release wederom moeten verschuiven, dit keer naar maart 2027. In een gesprek met Inven Global laat IO echter weten dat het uitstellen van 007 First Light voor Switch 2 ten gunste van de speler is.

007 First Light Review1

Cristina Vega, technical producer bij IO Interactive, laat in het gesprek weten dat de Switch 2-port van 007 First Light enorme progressie boekt, zeker wanneer het team de meest recente build afzet tegen de build van maart 2026. Het team is echter toe aan een kleine pauze, waardoor de release is verschoven naar maart 2027. Zo moest er nog gewerkt worden aan het stabiel laten draaien van de game, waarbij Vega benadrukt dat het essentieel is dat 007 First Light minstens op een stabiele 30 fps draait. Daarnaast zoekt het team een constante balans tussen snij- en optimalisatiewerk. Zo zegt Vega:

“Some compromises are inevitable. [...] [The team] made those choices in areas that aren't very crucial to players.”

Hiermee doelt Vega op details die zich hoofdzakelijk op de achtergrond bevinden. Vega vervolgt:

“We chose technical solutions instead of radical compromises.”

Gameliner heeft tijdens gamescom helaas geen tijd gehad om de Switch 2-versie van 007 First Light uit te proberen. Zou jij echter kunnen leven met een gedowngrade versie van de game, of is dit een blockbuster die je op krachtige hardware moet spelen? Laat het weten in de comments!

Bron: Inven
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2658 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel

Deze game kopen

Deze webshoplinks zijn affiliate links.

bol.com

007 First Light - PS5

PS5 · Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis

€ 64,99 Naar bol.com
bol.com

007 First Light – Legacy Edition - PS5

PS5 · Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, woensdag in huis

€ 258,00 Naar bol.com
bol.com

007 First Light - Xbox Series X

Xbox Series · Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis

€ 62,34 Naar bol.com
bol.com

007 First Light - Incl. Deluxe Upgrade Pack - Nintendo Switch 2

Switch 2 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 70,69 Naar bol.com
bol.com

Sony PS5 DualSense® Wireless-Controller – 007 First Light Limited Edition

PS5 · Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis

€ 139,99 Naar bol.com
Coolblue NL

007: First Light Xbox Series X

Xbox SeriesVoor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd

€ 59,00 Naar Coolblue NL
Packshot 007 First Light
007 First Light

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

IO Interactive

Uitgever

IO Interactive

Release

27 mei 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
11 minuten geleden

Dit gaat het niet worden als je nu al moeite hebt de 30fps te halen.

Wel raar getuige vele andere games. Is deze game op de Unreal 5 engine ofzo?

1
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
31 minuten geleden

Dat zou niet best zijn. Dus wat Mooiman zegt beter niet uitbrengen als je het niet goed gaat krijgen op de Switch.

2
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl9 NPC 2.0
32 minuten geleden

Als het niet kan dan kan het niet he, strijden voor 30!!! FPS klinkt nou niet echt gezond.

1
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl15 Community Veteraan
45 minuten geleden

Laat gaan, laat gaan. De game is 2x uitgesteld en de developer in ogenschijnlijke niet competent genoeg om te game fatsoenlijk te optimalieren.

1
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord