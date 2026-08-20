007 First Light passeert nieuwe verkoopmijlpaal
IO Interactive doet goede zaken met 007 First Light. Wederom wordt er een verkoopmijlpaal gepasseerd; ditmaal zijn er meer dan vier miljoen eenheden verkocht.
Dit laat de gamemaker weten via het X-account van de actiegame. Net na de release van 007 First Light in mei 2026 werden er al snel 1,5 miljoen exemplaren verpatst, maar het nummer loopt snel op. Komt goed uit voor IO Interactive, want de kas wordt op deze wijze rap aangevuld. Earn the number, toch? Het succes komt niet uit de lucht vallen. Zowel de pers als het gamende publiek is goed te spreken over de eerste James Bond-game in heel wat jaren tijd. IO Interactive bedankt de spelers dan ook voor de steun en ze zijn blij dat de fans onderdeel uitmaken van 'James Bonds terugkeer naar gaming'.
007 First Light is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Nintendo Switch 2-versie laat nog altijd op zich wachten.
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Niet de goty van dit jaar, maar gegarandeerd top 5 materiaal.
Gemiddeld pak hem beet 65 euro (kost inmiddels zon 55). 30% eraf aan PS/Xbox/Steam/ etc. = 45,5. Maal 4 miljoen = 182 miljoen. En bij fysiek ligt het iets minder, dus dit cijfer is redelijk positief ingeschat.
De kosten om het te maken waren 185 miljoen. Dus break even is nog niet bereikt, maar komt wel in zicht.
Moet je kijken hoeveel je dus wel niet moet verkopen om winst te maken. En dan kost een Fable zo'n 350 miljoen euro. Man man man.
Het was dan ook een fantastische game. Niet perfect, wel erg goed. Kan niet wachten op een vervolg. En voor deze game zou ik wel DLC aan willen schaffen als dit uit gaat komen, wel alleen verhalende singleplayer missies.
Goedzo op naar deel 2!