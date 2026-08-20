007 First Light passeert nieuwe verkoopmijlpaal

IO Interactive doet goede zaken met 007 First Light. Wederom wordt er een verkoopmijlpaal gepasseerd; ditmaal zijn er meer dan vier miljoen eenheden verkocht.

Dit laat de gamemaker weten via het X-account van de actiegame. Net na de release van 007 First Light in mei 2026 werden er al snel 1,5 miljoen exemplaren verpatst, maar het nummer loopt snel op. Komt goed uit voor IO Interactive, want de kas wordt op deze wijze rap aangevuld. Earn the number, toch? Het succes komt niet uit de lucht vallen. Zowel de pers als het gamende publiek is goed te spreken over de eerste James Bond-game in heel wat jaren tijd. IO Interactive bedankt de spelers dan ook voor de steun en ze zijn blij dat de fans onderdeel uitmaken van 'James Bonds terugkeer naar gaming'.

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007 First Light is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Nintendo Switch 2-versie laat nog altijd op zich wachten.