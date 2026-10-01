007 First Light – Extended Operations is nu gratis te spelen

Nog niet klaar met dé James Bond-game van 2026? Ga dan nu aan de slag met de gratis DLC, genaamd 007 First Light – Extended Operations.

De naam zegt het eigenlijk al, maar 007 First Light – Extended Operations biedt spelers additionele missies om mee aan de slag te gaan. In één van deze contentstukken keert de superwagen 'Valhalla Protocol' terug voor een race tegen de klok. Verder kunnen creatieve spelers aan de slag met de Photo Mode, is er met New Game+ een optie voor fans om de game nogmaals te doorlopen, worden er nieuwe wapens en outfits aan de collectie toegevoegd en nog veel meer. Check hieronder de gratis uitbreiding in actie:

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007 First Light is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Switch 2-editie arriveert in maart 2027.