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007 First Light – Extended Operations is nu gratis te spelen

Door Bram Noteboom
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Nog niet klaar met dé James Bond-game van 2026? Ga dan nu aan de slag met de gratis DLC, genaamd 007 First Light – Extended Operations.

De naam zegt het eigenlijk al, maar 007 First Light – Extended Operations biedt spelers additionele missies om mee aan de slag te gaan. In één van deze contentstukken keert de superwagen 'Valhalla Protocol' terug voor een race tegen de klok. Verder kunnen creatieve spelers aan de slag met de Photo Mode, is er met New Game+ een optie voor fans om de game nogmaals te doorlopen, worden er nieuwe wapens en outfits aan de collectie toegevoegd en nog veel meer. Check hieronder de gratis uitbreiding in actie:

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007 First Light is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Switch 2-editie arriveert in maart 2027.

Bron: IO Interactive
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 178 reviews 5604 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot 007 First Light
007 First Light

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

IO Interactive

Uitgever

IO Interactive

Release

27 mei 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Kluut
Kluut
lvl12 Clout Farmer
6 minuten geleden

Geweldige game, vooral geïnteresseerd in de new game +. Wanneer komt deze?

0
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl3 XP Farmer
2 uur geleden

Super tof ook dat het gratis is weer een reden om even in de game te duiken war een heerlijke game was dit

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Ja ach tsja poe hm.

Niet zo interessant. Breng verhalende dlc uit.

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl13 Meta Builder
6 uur geleden

Niet wat deze game nodig had. Liever echt een nieuwe levels.

0
Avatar craftercis
craftercis
lvl9 NPC 2.0
6 uur geleden

Ik hoop dat die Jungle Heist code random is :)

0
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