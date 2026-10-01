007 First Light – Extended Operations is nu gratis te spelen
Nog niet klaar met dé James Bond-game van 2026? Ga dan nu aan de slag met de gratis DLC, genaamd 007 First Light – Extended Operations.
De naam zegt het eigenlijk al, maar 007 First Light – Extended Operations biedt spelers additionele missies om mee aan de slag te gaan. In één van deze contentstukken keert de superwagen 'Valhalla Protocol' terug voor een race tegen de klok. Verder kunnen creatieve spelers aan de slag met de Photo Mode, is er met New Game+ een optie voor fans om de game nogmaals te doorlopen, worden er nieuwe wapens en outfits aan de collectie toegevoegd en nog veel meer. Check hieronder de gratis uitbreiding in actie:
007 First Light is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Switch 2-editie arriveert in maart 2027.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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007 First Light - PS5
007 First Light – Legacy Edition - PS5
007 First Light - Xbox Series X
007 First Light - Incl. Deluxe Upgrade Pack - Nintendo Switch 2
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Super tof ook dat het gratis is weer een reden om even in de game te duiken war een heerlijke game was dit
Ja ach tsja poe hm.
Niet zo interessant. Breng verhalende dlc uit.
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