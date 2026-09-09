Deze third-party games komen ook naar de Switch

Tijdens de Nintendo Direct van vandaag heeft Nintendo (uiteraard) veel tijd besteed aan hun first-party games. Een nieuwe Kirby-game werd aangekondigd en ook de Metroid-franchise keert terug. Tegelijk werd er ook even gesproken over verschillende third-party games die binnenkort ook hun weg naar de Switch (2) zullen vinden.

Deze games komen ook naar de Switch en Switch 2

In een 'Partner Spotlight Sizzle Reel'-video stelt Nintendo ons een hoop third-party games voor. Het zijn uiteraard geen 'nieuwe' games (de meeste kon je al spelen op andere platformen), maar binnenkort zullen deze titels dus ook op de Switch-consoles speelbaar zijn. Het gaat concreet om de volgende titels:

007 First Light

Bluey's Happy Snaps

It Takes Two

HOT WHEELS Infinite Rush

The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother

Dragon Quest Monsters: The Withered World

Stellar Blade Complete Edition

Sonic Pico Park

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition

Palia

Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon –Classic HD-

FARCRY 3 Classic Edition en FARCRY 3 Blood Dragon

THE ASCENT ULTIMATE EDITION

Eriksholm: The Stolen Dream

Hell is Us

Fading Echo

House Flipper 2

Hela: of Mice & Magic

The Crew Motorfest

Bekijk hier een video met de desbetreffende games in actie.

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Wil je weten wanneer een bepaalde game naar de Switch zal komen? De video geeft je telkens meer info!