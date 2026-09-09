Deze third-party games komen ook naar de Switch
Tijdens de Nintendo Direct van vandaag heeft Nintendo (uiteraard) veel tijd besteed aan hun first-party games. Een nieuwe Kirby-game werd aangekondigd en ook de Metroid-franchise keert terug. Tegelijk werd er ook even gesproken over verschillende third-party games die binnenkort ook hun weg naar de Switch (2) zullen vinden.
Deze games komen ook naar de Switch en Switch 2
In een 'Partner Spotlight Sizzle Reel'-video stelt Nintendo ons een hoop third-party games voor. Het zijn uiteraard geen 'nieuwe' games (de meeste kon je al spelen op andere platformen), maar binnenkort zullen deze titels dus ook op de Switch-consoles speelbaar zijn. Het gaat concreet om de volgende titels:
- 007 First Light
- Bluey's Happy Snaps
- It Takes Two
- HOT WHEELS Infinite Rush
- The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother
- Dragon Quest Monsters: The Withered World
- Stellar Blade Complete Edition
- Sonic Pico Park
- Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition
- Palia
- Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon –Classic HD-
- FARCRY 3 Classic Edition en FARCRY 3 Blood Dragon
- THE ASCENT ULTIMATE EDITION
- Eriksholm: The Stolen Dream
- Hell is Us
- Fading Echo
- House Flipper 2
- Hela: of Mice & Magic
- The Crew Motorfest
Bekijk hier een video met de desbetreffende games in actie.
Wil je weten wanneer een bepaalde game naar de Switch zal komen? De video geeft je telkens meer info!
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
007 First Light
It Takes Two
Stellar Blade
Far Cry 3
The Ascent
Hell is Us
-
Trailer
Hell is Us krijgt gratis contentupdate in oktober 2026
De kiezelharde actiegame Hell is Us ontvangt in oktober 2026 een gratis update. Deze content arriveert tegelijkertijd met de Nintendo Switch 2-versie.4 reacties
-
Trailer
Word de Monster Wrangler in Dragon Quest Monsters: The Withered World
Zorg voor een uitstekende connectie met monsters en kroon jezelf tot Monster Wrangler in DRAGON QUEST MONSTERS: The Withered World.1 reactie
-
Poll
Poll: Wat gaat de grootste game van september 2026 worden?
September 2026 zit bomvol grote gamereleases. Maar welke game wordt volgens jou de grootste release van de maand? Stem mee in de nieuwe Gameliner-poll!34 reacties
-
Trailer
Zo ziet Stellar Blade Complete Edition eruit op Nintendo Switch 2
Stellar Blade Complete Edition verschijnt in 2026 voor Nintendo Switch 2. De actiegame brengt dezelfde snelle gameplay naar Nintendo's hybride console.4 reacties