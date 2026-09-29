Fellowship maakt progressie richting 1.0-launch

The Big Break Showcase 2026 had een podiumplekje klaarstaan voor Fellowship. Hamish Bode Community Director doet een boekje open over de game.

Oorspronkelijk kwam Fellowship op 16 oktober 2025 te verschijnen via Steam Early Access. Bode geeft dan ook aan dat de community een doorslaggevende rol heeft gespeeld tijdens de ontwikkeling van de MMO-RPG. Hij geeft aan te begrijpen dat het voor nieuwe spelers een spannende onderneming kan zijn. MMO's zijn nou eenmaal niet heel makkelijk om in te komen. Daarom werkt ontwikkelaar Chief Rebel er hard aan om de onboarding voor beginnelingen te verbeteren. Hiermee hopen ze nog meer mensen te kunnen verwelkomen, terwijl men zich klaarmaakt voor de 1.0-release die later gaat plaatsvinden.

Fellowship is nu te spelen via Steam Early Access.