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The Big Break Showcase 2026

Teardown ontvangt nieuwe 'Rally' multiplayer-modus

Door Bram Noteboom
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Tuxedo Labs komt op de koffie tijdens The Big Break Showcase 2026. Ze brengen een nieuwe multiplayer-gamemodus met zich mee, namelijk Rally.

Mis je de gloriedagen van Colin McRae's DiRT en de WRC-games? Nou, mocht je een stukje simulatie willen inruilen voor bombastisch plezier, dan kan Teardown je wellicht bekoren. De op voxels gebaseerde sandbox-game, bekend om diens volledig vernietigbare en door fysica gestuurde werelden, brengt de Rally terug naar de moderne tijd. Zoals verwacht kun je in deze racemodus van Teardown elkaar gruwelijk in de weg zitten; wat natuurlijk voor het nodige destructieve spektakel zorgt op de vele tracks. De update is gratis te downloaden voor alle eigenaren van de game.

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Teardown is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: The Big Break Showcase 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5583 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Teardown
Teardown

Ontwikkelaar

Tuxedo Labs

Uitgever

Tuxedo Labs

Release

21 april 2022

Platforms

PC
PS5
XBS
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