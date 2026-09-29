Teardown ontvangt nieuwe 'Rally' multiplayer-modus

Tuxedo Labs komt op de koffie tijdens The Big Break Showcase 2026. Ze brengen een nieuwe multiplayer-gamemodus met zich mee, namelijk Rally.

Mis je de gloriedagen van Colin McRae's DiRT en de WRC-games? Nou, mocht je een stukje simulatie willen inruilen voor bombastisch plezier, dan kan Teardown je wellicht bekoren. De op voxels gebaseerde sandbox-game, bekend om diens volledig vernietigbare en door fysica gestuurde werelden, brengt de Rally terug naar de moderne tijd. Zoals verwacht kun je in deze racemodus van Teardown elkaar gruwelijk in de weg zitten; wat natuurlijk voor het nodige destructieve spektakel zorgt op de vele tracks. De update is gratis te downloaden voor alle eigenaren van de game.

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Teardown is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.