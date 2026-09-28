God of War Laufey pre-orders gaan morgen van start met diverse edities
Interesse in God of War Laufey en hoop je een toffe editie op de kop te tikken? Lees dan hier alles wat je moet weten over de pre-orders!
Vanaf 29 september 2026 is het mogelijk een pre-order te plaatsen voor Santa Monica Studio's nieuwste game: God of War Laufey. De actiegame laat nog een aantal maanden op zich wachten, maar mocht je alvast de PS5-exclusieve titel in huis willen halen, dan is dat dus mogelijk. De vraag is echter het volgende: welke editie van God of War Laufey wil je hebben? Uiteraard is er de 'Standard Edition', waarbij je dankzij de pre-order bonussen alsnog extra voordeel haalt uit een vroegtijdige aankoop. De Last Wish Armor Set, Phranque Golden Leaves Appearance en een in-game resourcepack vormen dit pakketje.
Wil je meer? Bereid om ook extra centen uit te geven? Dan kan je met de Digital Deluxe Edition van God of War Laufey aan de haal. Deze bevat de volgende items:
- Dark Alchemy Armor Set
- Dark Alchemy Blade
- Dark Alchemy Bow Scales
- Dark Alchemy Catalyst
- In-Game Resource Pack
- Digital Mini Artbook
- Official God of War Laufey Digital Soundtrack
God of War Laufey is beschikbaar vanaf 16 februari 2027 voor de PlayStation 5. Ga jij een pre-order overwegen?
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Geen idee welke editie ik ga halen. Wel op schijfje 😝 why not 😄
Maar Laufey zal toch even moeten wachten, want our gaming queen komt een week eerder uit.
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