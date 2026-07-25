Kratos neemt weer het voortouw in de volgende God of War
Mocht je God of War Laufey op voorhand al hebben afgeschreven omdat je uitsluitend een God of War game wil spelen met een norse ouwe vent genaamd Kratos, dan heeft Corey Barlog goed nieuws voor je. De stoïcijnse vader van de eeuw krijgt volgens het hoofd van Santa Monica Studio in de volgende God of War game de touwtjes weer in handen. Of ja, kettingen in zijn geval.
Het is een aankondiging waar velen de adem voor hebben ingehouden tijdens de San Diego Comic Con, waar studiobaas Corey Barlog het nieuws de ether in slingerde. De aankondiging van God of War Laufey - waarin we voor het eerst niet met Kratos van doen hebben, maar met zijn vrouw - heeft sindsdien de gemoederen aardig hoog op laten lopen, terwijl de community nog geen seconde ervan heeft kunnen spelen.
Wat jouw mening in deze kwestie ook is, volgens Barlog dient God of War Laufey een nut, ook wanneer van plan bent om weer helemaal in het volgende hoofdstuk van Kratos te duiken. De nog onaangekondigde God of War game borduurt namelijk verder op de gebeurtenissen in Laufey, dus het zou enigszins onhandig zijn om dat gedeelte van het overkoepelende verhaal over te slaan "omdat het geen Kratos-game is".
Wanneer die volgende God of War game verschijnt, daar kunnen we nog vrij weinig over zeggen. Wat we wel weten is dat God of War Laufey in 2027 verschijnt, en sinds kort weten we ook wanneer exact: 16 februari
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
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Juist een verademing dat we met een ander personage aan de slag kunnen. Denk dat als dit deel weer met Kratos was en dezelfde opzet en gameplay als zijn voorgangers dat ik hem niet zou gaan spelen. Deze vernieuwing heeft er juist voor gezorgd dat ik weer enthousiast ben geworden.
Ik kan niet wachten. Ragnarok is mijn ogen een van de beste games ooit. Al is dit nieuws voor een aantal hier niet relevant omdat ze geen PlayStation games meer kopen na 2027 en ik kan mij niet voorstellen dat deze voor januari 2028 komt.