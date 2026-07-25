Kratos neemt weer het voortouw in de volgende God of War

Mocht je God of War Laufey op voorhand al hebben afgeschreven omdat je uitsluitend een God of War game wil spelen met een norse ouwe vent genaamd Kratos, dan heeft Corey Barlog goed nieuws voor je. De stoïcijnse vader van de eeuw krijgt volgens het hoofd van Santa Monica Studio in de volgende God of War game de touwtjes weer in handen. Of ja, kettingen in zijn geval.

Het is een aankondiging waar velen de adem voor hebben ingehouden tijdens de San Diego Comic Con, waar studiobaas Corey Barlog het nieuws de ether in slingerde. De aankondiging van God of War Laufey - waarin we voor het eerst niet met Kratos van doen hebben, maar met zijn vrouw - heeft sindsdien de gemoederen aardig hoog op laten lopen, terwijl de community nog geen seconde ervan heeft kunnen spelen.

Wat jouw mening in deze kwestie ook is, volgens Barlog dient God of War Laufey een nut, ook wanneer van plan bent om weer helemaal in het volgende hoofdstuk van Kratos te duiken. De nog onaangekondigde God of War game borduurt namelijk verder op de gebeurtenissen in Laufey, dus het zou enigszins onhandig zijn om dat gedeelte van het overkoepelende verhaal over te slaan "omdat het geen Kratos-game is".

Wanneer die volgende God of War game verschijnt, daar kunnen we nog vrij weinig over zeggen. Wat we wel weten is dat God of War Laufey in 2027 verschijnt, en sinds kort weten we ook wanneer exact: 16 februari