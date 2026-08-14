Klap High On Life direct op je oogballen met High On Life VR

Sinds de uitvinding van verdovende en psychoactieve substanties zoekt de mens constant naar manieren om ze toe te dienen. Zo heb ik bijvoorbeeld begrepen dat tampons ook voor andere dingen worden gebruikt dan maandelijkse vrouwelijk ongemak. Bij Squanch Games zijn ze ook al een tijdje met een alternatieve, directe manier van High On Life consumptie en men lijkt het te hebben gevonden. Want waarom twee meter van je scherm af gaan zitten wanneer je High On Life letterlijk van luttele centimeters afstand kunt begluren in VR?

Exact, High On Life komt naar VR. Dat is uiteraard geweldig nieuws voor eenieder die de lichtelijk psychedelische shooter wil hardlinen. Recht in de oogballen met dat hypergeweld! De snelheid van het licht mag dan best hoog liggen, maar door jezelf enkele microseconden transfersnelheid van scherm naar retina te besparen, wordt de rush wellicht nog intensiever. En die rush-opwekkende handel is dan ook nog eens virtueel overal om je heen, dus zorg goed voor jezelf en vermijd een High On Life overdose.

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Heb je na het lezen van dit bericht behoefte aan wat sessies grof VR-geweld, laat je Squanch Games gecertificeerde VR-dealer dan vast weten dat je tegen die tijd wel klaar bent voor een hit. Die dealers kun je intussen vinden op Steam, de Meta Store en de PlayStation Store en nemen maar al te graag je wishlisting aan. Zij zullen je dan laten weten wanneer Squanch Games de eerste batch aan schuimbek-opwekkend High On Life VR stuff klaar is om geconsumeerd te worden.

High On Life VR is momenteel in ontwikkeling voor SteamVR, Meta Quest en PlayStation 2 VR en staat op de planning voor een release in 2027.