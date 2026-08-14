Klap High On Life direct op je oogballen met High On Life VR
Sinds de uitvinding van verdovende en psychoactieve substanties zoekt de mens constant naar manieren om ze toe te dienen. Zo heb ik bijvoorbeeld begrepen dat tampons ook voor andere dingen worden gebruikt dan maandelijkse vrouwelijk ongemak. Bij Squanch Games zijn ze ook al een tijdje met een alternatieve, directe manier van High On Life consumptie en men lijkt het te hebben gevonden. Want waarom twee meter van je scherm af gaan zitten wanneer je High On Life letterlijk van luttele centimeters afstand kunt begluren in VR?
Exact, High On Life komt naar VR. Dat is uiteraard geweldig nieuws voor eenieder die de lichtelijk psychedelische shooter wil hardlinen. Recht in de oogballen met dat hypergeweld! De snelheid van het licht mag dan best hoog liggen, maar door jezelf enkele microseconden transfersnelheid van scherm naar retina te besparen, wordt de rush wellicht nog intensiever. En die rush-opwekkende handel is dan ook nog eens virtueel overal om je heen, dus zorg goed voor jezelf en vermijd een High On Life overdose.
Heb je na het lezen van dit bericht behoefte aan wat sessies grof VR-geweld, laat je Squanch Games gecertificeerde VR-dealer dan vast weten dat je tegen die tijd wel klaar bent voor een hit. Die dealers kun je intussen vinden op Steam, de Meta Store en de PlayStation Store en nemen maar al te graag je wishlisting aan. Zij zullen je dan laten weten wanneer Squanch Games de eerste batch aan schuimbek-opwekkend High On Life VR stuff klaar is om geconsumeerd te worden.
High On Life VR is momenteel in ontwikkeling voor SteamVR, Meta Quest en PlayStation 2 VR en staat op de planning voor een release in 2027.
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
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Wel een game ervoor ja!
Damn! Dat lijkt me nou echt dope!
Zwaar irritant, ik kan de video niet zien vanwege een leeftijdsverificatie. Dan zak er maar lekker in, ga mijn ID niet uploaden bij zulke bedrijven.
High on Life is wel cool, denk in VR erg grappig.
Lijkt mij op zich leuk om deze in VR te spelen.
Ben wel benieuwd wat er de komende jaren gaat gebeuren in VR met al die bezuinigingen. Ik zou denken dat het dood gaat bloeden