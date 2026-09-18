Aanschouw, de Philips Evnia 34M2C8600P ultrawide QD-OLED monitor

Als er iets is wat een gamer nodig heeft, is het een goed beeldscherm. Eentje met een duchtig schermformaat, heerlijk contrast, en uiteraard een kneitersnelle refresh rate. Philips hoort je en presenteert daarom vol trots de Evnia 34M2C8600P, welke al de eerdergenoemde checkboxes aanvinkt.

Late we beginnen bij het schermformaat. Zoals het typenummer al impliceert, hebben we van doen met een 34 inch 3440 x 1440 ultrawide scherm met een 21:9 beeldverhouding. Die extra horizontale ruimte is natuurlijk ideaal in open-wereld games of in shooters waarin je zo veel mogelijk van je omgeving wil kunnen zien. De 1800R curve zorgt er ook nog eens voor dat de hoeken van het scherm netjes binnen je zichtveld blijven.

Contrast? Dat zit wel snor met Gen 5 QD-OLED paneel. Zwartwaarden zullen volgens de TrueBlack 500 certificering niet zwarter worden en als we het dan over kleuren hebben, strooit Philips met termen als 10-bit schermkleur en 99,3% van het DCI-P3-kleurbereik. Toe maar. En dat alles wordt met 280Hz richting je oogballen geslingerd, dus die kneitersnelle refresh rate kunnen we ook afvinken.

Philips Evnia

Maar het houdt hier nog iet op. Omdat Evnia zich niet alleen op de gamer maar ook op de thuiswerker richt, is de 34M2C8600P over een KVM switch en 90 watt power delivery. Dat is uiteraard hartstikke handig wanneer je naast je pc ook een laptop aan je scherm wil hangen. Niet alleen biedt de 34M2C8600P de optie om die laptop op te laden, maar je toetsenbord en muis schakelen dankzij de KVM switch lekker over naar die laptop. Dankzij MultiView kun je zelfs beide apparaten tegelijk displayen in Picture-in-Picture of Picture-by-Picture modus*.

Klinkt dit als iets waar je altijd al van hebt gedroomd? Dan hebben we nog beter nieuws voor je. De 34M2C8600P verschijnt namelijk volgende maand al. Het kost wel wat. Philips vraagt namelijk €899 voor deze ultrawide monitor.

*Check voor de uitgebreide specificaties de website van Philips Evnia (bronvermelding)