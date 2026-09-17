Control Resonant krijgt actievolle launch tralier

De release van Control Resonant komt steeds dichterbij en Remedy Entertainment heeft daarom de launch trailer uitgebracht. Deze trailer zit vol actie en heeft een wel hele puike soundtrack.

De trailer laat onder meer zien hoe Zoe en Dylan zich voorbereiden op wat hen te wachten staat. Zoe spreekt over een kans om de stad te redden, terwijl Dylan later vertelt dat hij nooit had gedacht dat hij iets zou hebben waarvoor hij zou kunnen sterven. We zien in deze launch trailer goed hoe de sfeer van de game is. Ook zien we actievolle segmenten en natuurlijk de paranormale verschijningen waar Control bekend om staat. De muziekkeuze, Losing My Favorite Game van The Cardigans, ondersteunt de trailer. Dit sluit tevens aan bij een eerdere trailer van Control Resonant. Remedy gebruikte voor die video namelijk Breathe van The Prodigy. Voor de launch trailer kiest de studio dus opnieuw voor een bekend nummer uit de jaren 90.

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Control Resonant verschijnt op 24 september voor pc, Xbox Series, en PlayStation 5.