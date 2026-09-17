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Tokyo Game Show 2026

Control Resonant krijgt actievolle launch tralier

Door Claudia Tjia
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De release van Control Resonant komt steeds dichterbij en Remedy Entertainment heeft daarom de launch trailer uitgebracht. Deze trailer zit vol actie en heeft een wel hele puike soundtrack.

De trailer laat onder meer zien hoe Zoe en Dylan zich voorbereiden op wat hen te wachten staat. Zoe spreekt over een kans om de stad te redden, terwijl Dylan later vertelt dat hij nooit had gedacht dat hij iets zou hebben waarvoor hij zou kunnen sterven. We zien in deze launch trailer goed hoe de sfeer van de game is. Ook zien we actievolle segmenten en natuurlijk de paranormale verschijningen waar Control bekend om staat. De muziekkeuze, Losing My Favorite Game van The Cardigans, ondersteunt de trailer. Dit sluit tevens aan bij een eerdere trailer van Control Resonant. Remedy gebruikte voor die video namelijk Breathe van The Prodigy. Voor de launch trailer kiest de studio dus opnieuw voor een bekend nummer uit de jaren 90.

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Control Resonant verschijnt op 24 september voor pc, Xbox Series, en PlayStation 5.

Bron: Remedy Entertainment
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 220 reviews 3442 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

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Packshot Control Resonant
Control Resonant

Ontwikkelaar

Remedy Entertainment

Uitgever

Remedy Entertainment

Release

24 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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