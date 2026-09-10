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gamescom 2026

Control Resonant vraagt om een RTX 5080 op pc

Door Claudia Tjia
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Control Resonant stelt stevige eisen aan pc-spelers die de game op 4K en 60 fps willen spelen met Path Tracing. Remedy raadt voor die instellingen een RTX 5080 aan, al kan Frame Generation de prestaties nog verbeteren.

Remedy Entertainment heeft de definitieve systeemvereisten voor de pc-versie van Control Resonant gedeeld. Voor de zwaarste instelling, met het High-preset, maximale ray tracing en Path Tracing, heb je volgens de ontwikkelaar een Intel Core i7-10700 of AMD Ryzen 7 3700X nodig. Als videokaart wordt een Nvidia GeForce RTX 5080 aangeraden. Daarmee mikt Remedy op 4K en 60 fps, maar daarvoor moet de upscaler wel op Performance Mode staan. Deze instelling verlaagt de interne resolutie en kan daardoor invloed hebben op de beeldkwaliteit. Opvallend is dat Remedy Frame Generation niet heeft meegenomen in de tests voor de verschillende configuraties. Wie DLSS 4.5 gebruikt, kan daardoor mogelijk een hogere framerate halen dan de genoemde 60 fps. Ook Ray Reconstruction wordt ondersteund, naast AMD FSR 4.1, HDR en ultrawide schermen. Voor alle configuraties raadt Remedy minstens 16 GB RAM aan. De game neemt daarnaast flink wat ruimte in beslag, want je hebt 120 GB vrije opslag nodig. Wie geen Path Tracing nodig heeft, kan met een minder zware videokaart aan de slag. Voor 4K en 60 fps met ray tracing uitgeschakeld en Performance upscaling is volgens Remedy een RTX 3080 of Radeon RX 6800 XT voldoende. De processorvereisten blijven daarbij gelijk. Daarmee is het verschil tussen ray tracing en Path Tracing behoorlijk groot, vooral voor spelers die de hoogste grafische instellingen willen gebruiken.

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Control Resonant verschijnt op 24 september voor pc, Xbox Series en PlayStation 5. Op consoles krijgt Control Resonant een Performance Mode van 60 fps en een Quality Mode.

Bron: Remedy Entertainment
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 219 reviews 3439 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

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Packshot Control Resonant
Control Resonant

Ontwikkelaar

Remedy Entertainment

Uitgever

Remedy Entertainment

Release

24 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Kluut
Kluut
lvl11 Commander
26 minuten geleden

Wat gaat dit dan doen op een base PS5 vraag ik me dan meteen af. Wel 60 fps?

0
Avatar Markus
Markus
lvl14 High Score Chaser
43 minuten geleden bewerkt

HEY! ... Die heb ik. Kom goed uit. Maar ik laat path tracing gewoon uit. Ik doe het wel met "normale" ray tracing. Had het ook tijdig aanstaan met het spelen van Alan Wake 2, maar die zooi slurpt zoveel van je FPS op, en vond de normale ray tracing ook goed te doen, dus liever 4k@120hz, hahah!

0
Avatar Watashi-wa-Maurice-desu
Watashi-wa-Maurice-desu
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Ff vraag, wat is path tracing nu weer?
Hahaha ik ken Ray tracing maar path tracing. Die term is nieuw. Of voor mij.

0
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