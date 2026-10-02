NACON onthult nieuwe Revolution 5 Unlimited voor PS5

NACON heeft vandaag de Revolution 5 Unlimited aangekondigd, een nieuwe high-end controller voor PlayStation 5 en pc. De controller krijgt onder meer een ingebouwd scherm, TMR-technologie en een laadstation, en is vanaf vandaag te reserveren.

De Revolution 5 Unlimited is gemaakt voor spelers die veel uit hun controller willen halen. Het opvallendste onderdeel is het ingebouwde scherm, waarmee je instellingen kunt aanpassen zonder een game te verlaten. Zo kun je onder meer de audiobalans, gevoeligheid van de sticks en snelkoppelingen wijzigen. Volgens NACON is dit de eerste officieel gelicenseerde PS5-controller met een ingebouwd controlescherm.

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TMR-technologie en korte triggers

NACON gebruikt voor het eerst TMR-technologie in een van zijn controllers. TMR staat voor Tunneling Magnetoresistance en maakt gebruik van magnetische sensoren voor de sticks. Volgens NACON moet dit zorgen voor een langere levensduur, meer precisie en een lager energieverbruik. De controller krijgt daarnaast micro-switch knoppen en Trigger Blockers. Daarmee kunnen spelers de triggers instellen voor een normale analoge beweging of een veel kortere klik. Ook voor shooters zijn er extra opties. De Shooter Pro Mode verwijdert de dead zones van de sticks, waardoor bewegingen directer moeten reageren. Verder heeft de Revolution 5 Unlimited meerdere knoppen die je zelf kunt instellen. Via de mobiele app voor iOS en Android kun je deze functies verder aanpassen, waaronder de besturing van de gyroscoop.

Controller voor PS5 en pc

De Revolution 5 Unlimited werkt niet alleen met de PlayStation 5. NACON noemt ook pc en Android Smart TV als ondersteunde apparaten. Op pc krijgt de controller een speciale modus met een latency van 1 milliseconde. De controller wordt geleverd met een opbergcase en een laadstation. Dat is voor NACON de eerste keer dat een officieel gelicenseerde PS5-controller uit het assortiment een eigen laadstation krijgt.

De NACON Revolution 5 Unlimited is vanaf vandaag te reserveren. NACON geeft een adviesprijs van 199,99 euro. De controller is vanaf 21 oktober beschikbaar.