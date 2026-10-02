Gerucht: Alan Wake 2-co-regisseur werkt aan Remedy-game

Remedy Entertainment lijkt alweer aan een nieuw onaangekondigd project te werken. Uit het LinkedIn-profiel van Kyle Rowley, co-regisseur van Alan Wake 2, blijkt dat hij sinds januari 2025 co-regisseur is van een nog niet onthulde game bij de Finse studio.

Rowley werkte eerder samen met Sam Lake als co-regisseur aan Alan Wake 2 en was ook betrokken bij de uitbreidingen van de game. Dat maakt de ontdekking meteen interessant voor fans die hopen op meer Alan Wake, al heeft Remedy zelf nog niets bekendgemaakt over het project. De meest voor de hand liggende gok is natuurlijk Alan Wake 3. Remedy heeft eerder al aangegeven dat de reeks een toekomst heeft, maar wanneer een derde deel zou verschijnen, is nog onbekend. Toch blijft het voorlopig speculatie. Het LinkedIn-profiel noemt alleen een onaangekondigde game en geeft verder geen titel, genre of platformen prijs.

Daarnaast heeft Remedy meerdere andere projecten lopen. De studio bracht onlangs Control Resonant uit en werkt ook nog aan deremake van Max Payne 1 en Max Payne 2 in samenwerking met Rockstar Games. Daardoor is het niet meteen duidelijk of Rowley’s project binnen het Alan Wake-universum valt, aansluit op Remedy’s bredere connected universe of iets volledig nieuws wordt. Ook Control 2 is al officieel in aantocht, waardoor Remedy behoorlijk wat ijzers in het vuur heeft. Een terugkeer naar Quantum Break lijkt minder vanzelfsprekend, omdat de rechten van die game bij Microsoft liggen. Toch weerhoudt dat fans er uiteraard niet van om te speculeren, want bij Remedy is elk mysterie nu eenmaal brandstof voor tien theorieën.

Voorlopig blijft het dus wachten op een officiële aankondiging. Dat Rowley sinds begin 2025 aan een nieuw project werkt, maakt in ieder geval duidelijk dat Remedy achter de schermen niet stilzit. Of dat uiteindelijk Alan Wake 3, een nieuw onderdeel van het Remedy-universum of iets totaal anders wordt, moet de studio zelf nog onthullen.