Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

De Control Resonant Altered State Trailer is een mindfuck van jewelste

Door Patrick Meurs
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Met nog iets minder dan een maand te gaan zet Remedy Entertainment volle bak in op hun signature move: fokken met je grijze massa. Hoe kan men dat in het geval van Control Resonant het beste doen? Exact, een kakelverse Altered State trailer.

Nu is het wel zo dat achter deze fancy naam niet meer of minder schuilgaat dan een heerlijk uitgebreide gameplay trailer. Maar hey, hoor je ons daarover klagen? Nou... nee. En als je ook al tijden hunkert naar Control Resonant, dan doe jij dat waarschijnlijk ook niet. Dus, wat denk je ervan? Ram op play en laat je mind alteren door de Control Resonant Altered State trailer en The Prodigy.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Control Resonant verschijnt op 24 september op de pc, PlayStation 5 en de Xbox Series consoles

Bron: Opening Night Live
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 170 reviews 804 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Control Resonant
Control Resonant

Ontwikkelaar

Remedy Entertainment

Uitgever

Remedy Entertainment

Release

24 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord