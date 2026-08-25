Met nog iets minder dan een maand te gaan zet Remedy Entertainment volle bak in op hun signature move: fokken met je grijze massa. Hoe kan men dat in het geval van Control Resonant het beste doen? Exact, een kakelverse Altered State trailer.

Nu is het wel zo dat achter deze fancy naam niet meer of minder schuilgaat dan een heerlijk uitgebreide gameplay trailer. Maar hey, hoor je ons daarover klagen? Nou... nee. En als je ook al tijden hunkert naar Control Resonant, dan doe jij dat waarschijnlijk ook niet. Dus, wat denk je ervan? Ram op play en laat je mind alteren door de Control Resonant Altered State trailer en The Prodigy.

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Control Resonant verschijnt op 24 september op de pc, PlayStation 5 en de Xbox Series consoles