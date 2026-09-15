Control Resonant toont zijn PlayStation 5-features in trailer

Vanaf 24 september kunnen we eindelijk aan de slag met het langverwachte vervolg op Control. Control Resonant gooit het over een compleet andere boeg dan zijn voorganger, maar weet die unieke sfeer te behouden. Tenminste, zo lijkt het. In de nieuwste trailer zien we echter flink wat Control Resonant-features die we enkel op de PlayStation 5 kunnen ervaren.

Nee, dit is geen video over de performance op de PlayStation 5 Pro. Iedereen die over een DualSense en Base PS5 beschikt, kan genieten van een aantal specifieke PlayStation-optimalisaties die Remedy Entertainment heeft doorgevoerd. Zo kunnen we bijvoorbeeld genieten van PlayStation's 3D-audio, is de game te spelen in 4K-resolutie, kunnen we dankzij de snelle laadtijden in rap tempo spelen, voelen we de weerstand via de adaptive triggers en ervaren we de impact van alle acties middels haptic feedback.

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Control Resonant verschijnt op 24 september voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Mocht je de Digital Deluxe Edition pre-orderen, dan kun je 48 uur eerder van start met het avontuur van Dylan.