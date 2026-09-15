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Control Resonant toont zijn PlayStation 5-features in trailer

Door Rudy Wijnberg
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Vanaf 24 september kunnen we eindelijk aan de slag met het langverwachte vervolg op Control. Control Resonant gooit het over een compleet andere boeg dan zijn voorganger, maar weet die unieke sfeer te behouden. Tenminste, zo lijkt het. In de nieuwste trailer zien we echter flink wat Control Resonant-features die we enkel op de PlayStation 5 kunnen ervaren.

Nee, dit is geen video over de performance op de PlayStation 5 Pro. Iedereen die over een DualSense en Base PS5 beschikt, kan genieten van een aantal specifieke PlayStation-optimalisaties die Remedy Entertainment heeft doorgevoerd. Zo kunnen we bijvoorbeeld genieten van PlayStation's 3D-audio, is de game te spelen in 4K-resolutie, kunnen we dankzij de snelle laadtijden in rap tempo spelen, voelen we de weerstand via de adaptive triggers en ervaren we de impact van alle acties middels haptic feedback.

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Control Resonant verschijnt op 24 september voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Mocht je de Digital Deluxe Edition pre-orderen, dan kun je 48 uur eerder van start met het avontuur van Dylan.

Bron: Remedy Entertainment
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2606 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Control Resonant
Control Resonant

Ontwikkelaar

Remedy Entertainment

Uitgever

Remedy Entertainment

Release

24 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden bewerkt

Deze game doet me een beetje denken aan Prototype, maar het zal vast een totaal ander soort game zijn. Ik ken deze game verder niet of de voorganger (onder welke steen heb ik gelegen? 🤦🏼), maar het ziet er wel waanzinnig uit. Ga deze in de gaten houden.

0
Avatar Markus
Markus
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Wat een hype voor deze game!! Super veel zin in. Wens iedereen er alvast veel plezier mee :-)

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl13 Meta Builder
3 uur geleden

Ja ga toch weer pre order zetten als het me lukt Wolverine uit te spelen in een week. Wat een game maand is dit haha!

0
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