Level-5 geeft toe; Gen-AI is veelvuldig gebruikt tijdens showcase

Afgelopen week heeft Level-5 zijn showcase gehouden. Tijdens het evenement kwamen onder andere Decapolice en Professor Layton and the Curious Village Remake voorbij. Oplettende kijkers wisten echter al op menig moment AI-achtige taferelen te ontdekken. Iets wat Level-5-CEO Akihiro Hino nu bevestigt.

Afgelopen weekend deed het internet wat het graag doet: X bombarderen met klachten over een bepaald bedrijf. Dit keer was Level-5 het haasje, want in menig trailer leek er iets niet te kloppen. Zo veranderden deuren van vorm en wisselen de posities van personages in de trailer van Decapolice. Ook zagen personages er plotseling haarscherp uit en kenden sommige trailers een haast generieke look. Hino laat in een bericht op X weten dat generatieve AI inderdaad is gebruikt. De AI is volgens de CEO ingezet om de presentatie ‘meer spektakel’ te geven.

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Bovenstaande verklaring van Hino leest als volgt:

“【Regarding the Use of AI・LEVEL5 VISION 2026】

This time, because we used AI for the footage within the event, it seems that concerns have arisen regarding the content of the works as well, so I would like to provide an explanation. It was entirely due to the desire to make the presentation more spectacular that we incorporated processing that also served as an experiment using the latest AI.

It appears that some people felt uncomfortable about this, so I deeply apologize.

However, at our company, the parts that relate to the charm and individuality of the released works—such as scenarios, character designs, and basic settings—are all created by human hands. What we're aiming for in terms of efficiency through AI is mainly the digitization of creative work made by people, for example, accurately converting original artwork into polygons and such. Please rest assured that no simplistic AI-generated output data is included in the games that are released.

On the contrary, thanks to the time created by AI efficiency, creators are now able to dedicate more time to the essence of creation, and I believe the finished products are turning out to a level that will satisfy everyone even more than before. Ultimately, under the plan to shorten the current 5-year development period for major titles to 2 years, we are in the stage of trial and error, and struggling forward.

That said, it's undeniable that this time, out of the desire to create a clear and flashy presentation, we ended up using AI in a wide variety of ways. We will take this as a lesson and carry it forward to the next one, so please look forward to Level Five's next presentation.”

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AI heeft logischerwijs voor- en tegenstanders. Waar het fijn is dat een releasecyclus potentieel van vijf naar twee jaar kan worden gebracht, heeft het natuurlijk ook impact op de creatieve input van artiesten. Wat vinden jullie van de aanpak van Level-5? Laat het weten in de comments!