Level-5 geeft toe; Gen-AI is veelvuldig gebruikt tijdens showcase
Afgelopen week heeft Level-5 zijn showcase gehouden. Tijdens het evenement kwamen onder andere Decapolice en Professor Layton and the Curious Village Remake voorbij. Oplettende kijkers wisten echter al op menig moment AI-achtige taferelen te ontdekken. Iets wat Level-5-CEO Akihiro Hino nu bevestigt.
Afgelopen weekend deed het internet wat het graag doet: X bombarderen met klachten over een bepaald bedrijf. Dit keer was Level-5 het haasje, want in menig trailer leek er iets niet te kloppen. Zo veranderden deuren van vorm en wisselen de posities van personages in de trailer van Decapolice. Ook zagen personages er plotseling haarscherp uit en kenden sommige trailers een haast generieke look. Hino laat in een bericht op X weten dat generatieve AI inderdaad is gebruikt. De AI is volgens de CEO ingezet om de presentatie ‘meer spektakel’ te geven.
Bovenstaande verklaring van Hino leest als volgt:
“【Regarding the Use of AI・LEVEL5 VISION 2026】
This time, because we used AI for the footage within the event, it seems that concerns have arisen regarding the content of the works as well, so I would like to provide an explanation. It was entirely due to the desire to make the presentation more spectacular that we incorporated processing that also served as an experiment using the latest AI.
It appears that some people felt uncomfortable about this, so I deeply apologize.
However, at our company, the parts that relate to the charm and individuality of the released works—such as scenarios, character designs, and basic settings—are all created by human hands. What we're aiming for in terms of efficiency through AI is mainly the digitization of creative work made by people, for example, accurately converting original artwork into polygons and such. Please rest assured that no simplistic AI-generated output data is included in the games that are released.
On the contrary, thanks to the time created by AI efficiency, creators are now able to dedicate more time to the essence of creation, and I believe the finished products are turning out to a level that will satisfy everyone even more than before. Ultimately, under the plan to shorten the current 5-year development period for major titles to 2 years, we are in the stage of trial and error, and struggling forward.
That said, it's undeniable that this time, out of the desire to create a clear and flashy presentation, we ended up using AI in a wide variety of ways. We will take this as a lesson and carry it forward to the next one, so please look forward to Level Five's next presentation.”
AI heeft logischerwijs voor- en tegenstanders. Waar het fijn is dat een releasecyclus potentieel van vijf naar twee jaar kan worden gebracht, heeft het natuurlijk ook impact op de creatieve input van artiesten. Wat vinden jullie van de aanpak van Level-5? Laat het weten in de comments!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Dit nieuws heeft mij helaas doen overtuigen om Professor Layton te skippen, en vooral te blijven genieten van de oudere games.
Ik ben persoonlijk vergevend over het grijze gebied. Zelf gebruik ik ook LLMs om mijn (creatieve) werk te versnellen door ermee te draften, maar ik laat nooit mijn (creatieve) werk vervangen. Alles wat ik ook qua creativiteit doe vanuit LLMs zie ik ook puur als publiek domein of volledig privé. Geld eraan verdienen? Nooit.
Denk niet dat dit te stoppen is, en dan is de vraag blijf je achter op het station terwijl de trein al 10 haltes verder is en wat dan de gevolgen zijn. En als je op het spoor gaat liggen om het tegen te houden, veel succes!
Voor de sociale economie is het niet best. Je ontneemt mensen van werk en de rijken worden hierdoor rijker.
Maar ik merk dat ik iedere dag wel gebruik maak van ChatGPT of Gemini. Vanmorgen zat er geen handleiding bij het product, foto en je krijgt antwoord. Zelfde met insecten en planten in de tuin. Probleem met de auto? AI helpt! Ik word er veel zelfstandiger door zonder dat het me ellendig veel uitpluizen kost.
Als ai kan helpen bij het versnellen van een proces, lekker inzetten.
Als het geen meerwaarde heeft bij het testen, dan laat je het achterwege.
Voor het inelkaar zetten van een showcase/ video, hartstikke prima. Lekker doen. Scheelt behoorlijk wat man uur die je beter kunt besteden aan het ontwikkelen van je game.
Mensen moeten niet zo zeuren.
Ai is er en dit zal niet veranderen.
Ik zie niemand zeuren over de vele ai nummers op Spotify en youtube
Heel goed 👍🏼
"Waar het fijn is dat een releasecyclus van vijf naar twee jaar wordt gebracht"
Ik denk dat je die conclusie nu iets te makkelijk overneemt uit de quote. Ze zeggen dat dit hun beoogde plan is, waarvoor ze nog in het stadium van trial and error zijn. Of ze dit kunnen waarmaken is nog heel erg de vraag (en de kwaliteit die het oplevert ook).
Dat AI gebeuren gaat nog wel eens vervelend worden met games maken