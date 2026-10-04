Capcom bouwt AI rechtstreeks in evolutie van de RE Engine
Tijdens de Capcom Open Conference RE: 2026 heeft programmeur Satoshi Ishida tijdens zijn kortgetitelde presentatie 'The Outlook and Future of the REX Project, Further Evolving the RE Engine for the Next Generation' vermeld dat de RE Engine flink gestroomlijnd gaat worden. Niet alleen om workflows te versnellen, maar ook om AI een integraal onderdeel van de engine te maken in plaats van een halfbakken add-on.
Gedurende de presentatie vermeldt Ishida dat ontwikkelaars en studio's tegen drie grote problemen aanlopen tijdens het ontwikkelen van een game. Zo zijn games tegenwoordig dermate groot dat eenvoudige processen enorm veel tijd vreten. Daarnaast worden ontwikkelteams steeds groter, waardoor een engine geen maatwerk meer kan zijn, maar toegankelijk voor iedereen moet worden. Het derde punt komt voort uit de integratie van AI, waarbij AI kan assisteren bij het stroomlijnen van de workflow en ontwikkelaars meer ruimte krijgen voor het creatieve proces.
Het doel is dan ook om meerdere nieuwe systemen in de RE Engine te proppen en deze vervolgens om te dopen tot REX. Zo kunnen developers in de toekomst RE (dataprocessing), RE (codetester afzonderlijk van de look), RE Log (een tool die tekst omzet naar ID's), RE (visuele scriptingtool) en RE (een nieuwe processingtool) verwachten.
Ishida vermeldt hierbij dat AI niet geïmplementeerd wordt om menselijke ontwikkelaars te vervangen. Het doel is namelijk om mensen in samenwerking met AI games te laten maken, waarbij AI het testwerk en de vertaling doet en de mens het creatieve proces vormgeeft. Of dat ook daadwerkelijk de intentie van de hoge piefen bij Capcom is, moet natuurlijk nog blijken.
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