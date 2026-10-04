Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Capcom bouwt AI rechtstreeks in evolutie van de RE Engine

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Tijdens de Capcom Open Conference RE: 2026 heeft programmeur Satoshi Ishida tijdens zijn kortgetitelde presentatie 'The Outlook and Future of the REX Project, Further Evolving the RE Engine for the Next Generation' vermeld dat de RE Engine flink gestroomlijnd gaat worden. Niet alleen om workflows te versnellen, maar ook om AI een integraal onderdeel van de engine te maken in plaats van een halfbakken add-on.

Gedurende de presentatie vermeldt Ishida dat ontwikkelaars en studio's tegen drie grote problemen aanlopen tijdens het ontwikkelen van een game. Zo zijn games tegenwoordig dermate groot dat eenvoudige processen enorm veel tijd vreten. Daarnaast worden ontwikkelteams steeds groter, waardoor een engine geen maatwerk meer kan zijn, maar toegankelijk voor iedereen moet worden. Het derde punt komt voort uit de integratie van AI, waarbij AI kan assisteren bij het stroomlijnen van de workflow en ontwikkelaars meer ruimte krijgen voor het creatieve proces.

RE Engine Logo1

Het doel is dan ook om meerdere nieuwe systemen in de RE Engine te proppen en deze vervolgens om te dopen tot REX. Zo kunnen developers in de toekomst RE (dataprocessing), RE (codetester afzonderlijk van de look), RE Log (een tool die tekst omzet naar ID's), RE (visuele scriptingtool) en RE (een nieuwe processingtool) verwachten.

Ishida vermeldt hierbij dat AI niet geïmplementeerd wordt om menselijke ontwikkelaars te vervangen. Het doel is namelijk om mensen in samenwerking met AI games te laten maken, waarbij AI het testwerk en de vertaling doet en de mens het creatieve proces vormgeeft. Of dat ook daadwerkelijk de intentie van de hoge piefen bij Capcom is, moet natuurlijk nog blijken.

Bron: Gamebiz
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2719 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Ondanks mijn mening over AI de afgelopen dagen ietwat veranderd is (i wonder why) ben ik wel blij dat ze vooralsnog zeggen dat AI de werknemers niet gaat vervangen.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord