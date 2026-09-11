DECAPOLICE is uitgesteld naar 2027

LEVEL-5's politiedetective-RPG DECAPOLICE, die origineel op de planning stond voor 2023, is wederom uitgesteld. Pas in 2027 ziet de game het levenslicht.

LEVEL-5 die een game uitstelt? Je verwacht het niet. Afijn, zonder té bijdehand op deze berichtgeving te reageren; de Japanse gamemaker heeft altijd goede redenen om diens releases een tijdje langer in ontwikkeling te laten verkeren. Zo ook met DECAPOLICE, want volgens LEVEL-5 is het een van de meest ambitieuze titels die ze ooit hebben gemaakt. Ze zijn zelfs de samenwerking aangegaan met Escape Room-makers SCRAP om de zaken in deze role-playing game extra immersie en diepgang te bieden. De CEO van LEVEL-5 had het volgende te zeggen:

DECAPOLICE takes a whole new approach to detective work with cases that unfold in a virtual world. Like [Professor Layton], DECAPOLICE is puzzle-based, but tells a very different story. At the heart of the story lies a great mystery, with twists and turns unlike anything we’ve done before. The game also features optional cases (Case Missions) with plenty of challenging mysteries to solve. In Decaism, you’ll investigate crime scenes recreated in a virtual world, gather evidence, and question those involved. Then, piece together what you’ve found on the Case Board and use your own deductions to identify the culprit. But it doesn’t end there! Investigation, deduction, arrest, and even battle all flow together, for a detective experience unlike any other. Akihiro Hin

DECAPOLICE is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.