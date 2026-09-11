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gamescom 2026

DECAPOLICE is uitgesteld naar 2027

Door Bram Noteboom
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LEVEL-5's politiedetective-RPG DECAPOLICE, die origineel op de planning stond voor 2023, is wederom uitgesteld. Pas in 2027 ziet de game het levenslicht.

LEVEL-5 die een game uitstelt? Je verwacht het niet. Afijn, zonder té bijdehand op deze berichtgeving te reageren; de Japanse gamemaker heeft altijd goede redenen om diens releases een tijdje langer in ontwikkeling te laten verkeren. Zo ook met DECAPOLICE, want volgens LEVEL-5 is het een van de meest ambitieuze titels die ze ooit hebben gemaakt. Ze zijn zelfs de samenwerking aangegaan met Escape Room-makers SCRAP om de zaken in deze role-playing game extra immersie en diepgang te bieden. De CEO van LEVEL-5 had het volgende te zeggen:

DECAPOLICE takes a whole new approach to detective work with cases that unfold in a virtual world. Like [Professor Layton], DECAPOLICE is puzzle-based, but tells a very different story. At the heart of the story lies a great mystery, with twists and turns unlike anything we’ve done before. The game also features optional cases (Case Missions) with plenty of challenging mysteries to solve. In Decaism, you’ll investigate crime scenes recreated in a virtual world, gather evidence, and question those involved. Then, piece together what you’ve found on the Case Board and use your own deductions to identify the culprit. But it doesn’t end there! Investigation, deduction, arrest, and even battle all flow together, for a detective experience unlike any other.
Akihiro Hin

Decapolice 2027

DECAPOLICE is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.

Bron: LEVEL-5
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5464 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot DECAPOLICE
DECAPOLICE

Ontwikkelaar

Level-5

Uitgever

Level-5

Release

2027

Platforms

PC
PS5
NS2
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Reacties
Avatar Granite
Granite
lvl2 Journey Awaits!
3 uur geleden

gameplay is altijd wel leuk van level 5, maar het verhaal is altijd zo kinderachtig dat het een bitter pil is om te slikken voor mij om hun games te spelen (net als nintendo spellen voor mij). Sinds ik Obscure 33/Cyberpunk heb gespeeld kan ik niet meer terug naar dit soort games helaas.

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