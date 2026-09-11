DECAPOLICE is uitgesteld naar 2027
LEVEL-5's politiedetective-RPG DECAPOLICE, die origineel op de planning stond voor 2023, is wederom uitgesteld. Pas in 2027 ziet de game het levenslicht.
LEVEL-5 die een game uitstelt? Je verwacht het niet. Afijn, zonder té bijdehand op deze berichtgeving te reageren; de Japanse gamemaker heeft altijd goede redenen om diens releases een tijdje langer in ontwikkeling te laten verkeren. Zo ook met DECAPOLICE, want volgens LEVEL-5 is het een van de meest ambitieuze titels die ze ooit hebben gemaakt. Ze zijn zelfs de samenwerking aangegaan met Escape Room-makers SCRAP om de zaken in deze role-playing game extra immersie en diepgang te bieden. De CEO van LEVEL-5 had het volgende te zeggen:
DECAPOLICE is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
gameplay is altijd wel leuk van level 5, maar het verhaal is altijd zo kinderachtig dat het een bitter pil is om te slikken voor mij om hun games te spelen (net als nintendo spellen voor mij). Sinds ik Obscure 33/Cyberpunk heb gespeeld kan ik niet meer terug naar dit soort games helaas.