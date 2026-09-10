Professor Layton and the Curious Village krijgt remake in 2027

Zit je met smart te wachten op Professor Layton and the New World of Steam? Begrijpelijk, maar zelfs wanneer die game verschijnt, heb je weer een nieuwe om naar uit te kijken. Professor Layton and the Curious Village Remake is namelijk in productie. De remake verschijnt ergens in 2027.

Het in 2008 verschenen Professor Layton and the Curious Village krijgt een volledige remake. De puzzelgame staat gepland voor release in 2027 en moet verschijnen voor PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc. Hierbij worden de personages in 3D gerenderd, krijgen de cutscenes een flinke oppoetsbeurt en krijgen we meer van de game te zien dankzij de nieuwe beeldverhouding.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Professor Layton and the Curious Village Remake verschijnt in 2027 voor PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.