Professor Layton and the Curious Village krijgt remake in 2027
Zit je met smart te wachten op Professor Layton and the New World of Steam? Begrijpelijk, maar zelfs wanneer die game verschijnt, heb je weer een nieuwe om naar uit te kijken. Professor Layton and the Curious Village Remake is namelijk in productie. De remake verschijnt ergens in 2027.
Het in 2008 verschenen Professor Layton and the Curious Village krijgt een volledige remake. De puzzelgame staat gepland voor release in 2027 en moet verschijnen voor PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc. Hierbij worden de personages in 3D gerenderd, krijgen de cutscenes een flinke oppoetsbeurt en krijgen we meer van de game te zien dankzij de nieuwe beeldverhouding.
Professor Layton and the Curious Village Remake verschijnt in 2027 voor PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Oww leuk kijk er naar uit!
Wat vet! Dit was 1 van de leuksten met de beste puzzels:)
Oké ik koop hem wel voor de derde keer... Hoop alleen niet dat ze de stijl verpesten, want daar was ik wel tevreden over.
Edit: Zie nu dat het een video is haha, ziet er goed uit.
Leuk leuk, heb de games nog nooit gespeeld, maar ben al overtuigd geraakt door meerdere reageerders hier om ze te spelen. Daar ik ook erg van puzzel-elementen hou in games. Ik begin later (eerst nog wat andere games uitspelen) met Pandora’s Box op mobile en kijk nu al uit naar 10 december voor de nieuwe game.
De wereld kan niet genoeg professor layton hebben.
Lekker relaxte puzzel games die het ook meer moeten hebben van het verhaal en de filmpjes en zo dan de puzzels.
Maar ik vind het goed
Remakes of remasters van allemaal graag.
Beginnende bij de eerste is prima.