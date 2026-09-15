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Ace Combat 8: Wings of Theve - Hour Zero trapt af met eerste aflevering

Door Rudy Wijnberg
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Hoop doet leven, dat lijkt het thema voor Ace Combat 8: Wings of Theve te worden. In de eerste aflevering van Ace Combat 8: Wings of Theve - Hour Zero stappen we aan boord van de FCU Billhook, de thuishaven van een nieuwe Ace.

Josh Holloway, bekend als Sawyer in Lost, laat het eiland achter zich en stapt in de cockpit als aanvoerder van Blade Squadron. De FSU is na een gewelddadige aanval van Satoa uit elkaar gevallen en de overlevenden leven nu aan boord van schepen. Zo ook Blade Squadron, dat van vliegdekschip naar vliegdekschip reist. In de eerste aflevering zien we onder andere hoe Cliff Braswell (Holloway) wordt geplaagd door herinneringen uit het verleden. Lang kan Braswell niet rusten, want Theve is ingenomen en slechts één piloot heeft weten te ontsnappen. Toevallig is zijn naam gelijk aan die van de game: Wings of Theve.

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Bevalt bovenstaande aflevering? Dan heb je wat om naar uit te kijken! Ace Combat 8: Wings of Theve - Hour Zero bestaat namelijk uit vier afleveringen. De tweede aflevering verschijnt al op 17 september, gevolgd door de derde op 23 september. De serie wordt afgesloten met de epiloog op 29 september.

Ace Combat 8: Wings of Theve verschijnt op 2 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Wat vind jij van Hour Zero? Laat het weten in de comments!

Bron: Bandai Namco
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2606 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Ace Combat 8: Wings of Theve
Ace Combat 8: Wings of Theve

Ontwikkelaar

Bandai Namco Aces Inc.

Uitgever

Bandai Namco

Release

2 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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