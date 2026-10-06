Neem het gezin mee op avontuur in Bluey's Happy Snaps
Op 15 oktober is familie Wijnberg even onbereikbaar. Bluey's Happy Snaps lanceert namelijk op die datum voor consoles en pc. Om je alvast een idee van de kindvriendelijke game te geven, heeft Gameloft nu een flinke overviewtrailer vrijgegeven.
Bluey's Happy Snaps draait volledig om het maken van foto's in Bluey's omgeving. Het Australische hondje gaat samen met zusje Bingo, moeder Chilli en vader Buster (Bandit in het Engels) op avontuur en neemt daarbij Busters oude camera mee. De game draait om creativiteit, waarbij ouders en kinderen diverse spelletjes kunnen spelen en personages kunnen fotograferen in allerlei situaties. Dankzij lokale co-op zijn er daarnaast gezamenlijk diverse minigames te spelen, zoals volleybal.
Bluey's Happy Snaps is vanaf 15 oktober 2026 verkrijgbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc. De game verschijnt ook via Xbox Game Pass.
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