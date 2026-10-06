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Neem het gezin mee op avontuur in Bluey's Happy Snaps

Door Rudy Wijnberg
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Op 15 oktober is familie Wijnberg even onbereikbaar. Bluey's Happy Snaps lanceert namelijk op die datum voor consoles en pc. Om je alvast een idee van de kindvriendelijke game te geven, heeft Gameloft nu een flinke overviewtrailer vrijgegeven.

Bluey's Happy Snaps draait volledig om het maken van foto's in Bluey's omgeving. Het Australische hondje gaat samen met zusje Bingo, moeder Chilli en vader Buster (Bandit in het Engels) op avontuur en neemt daarbij Busters oude camera mee. De game draait om creativiteit, waarbij ouders en kinderen diverse spelletjes kunnen spelen en personages kunnen fotograferen in allerlei situaties. Dankzij lokale co-op zijn er daarnaast gezamenlijk diverse minigames te spelen, zoals volleybal.

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Bluey's Happy Snaps is vanaf 15 oktober 2026 verkrijgbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc. De game verschijnt ook via Xbox Game Pass.

Bron: Gameloft
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2731 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Bluey's Happy Snaps
Bluey's Happy Snaps

Ontwikkelaar

Gameloft

Uitgever

Gameloft

Release

15 oktober 2026

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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