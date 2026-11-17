Het aftellen tot GTA 6 is begonnen. Dit is alles wat je moet weten over de releasetiming van de game.

In het kort

GTA 6 is in Nederland speelbaar vanaf 00:00 uur in de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 november 2026.

Met een digitale pre-load speel jij de game direct om middernacht zonder download.

Ook met de downloadcode van de fysieke editie kun je gebruikmaken van de pre-load. Je speelt dan direct als GTA 6 live gaat.

Wees voorbereid op GTA 6

Het heerlijke avondje is bijna gekomen. Dit jaar is dat bijzondere moment in de herfst echter niet van de goedheiligman, maar van GTA-ontwikkelaar Rockstar Games. Donderdag 19 november om klokslag middernacht is het zover: dan is de game waar spelers al jaren op wachten binnen handbereik.

Heb je al een fysiek exemplaar met downloadcode in huis? Of heb je de game digitaal besteld? Dan kun je de game nu al pre-loaden. GTA 6 wordt dan meteen gedownload op je systeem. En dat is geen overbodige luxe, gezien de bestandsgrootte van GTA 6 een kolossale 210 GB bedraagt. Die digitale versie van de game ontgrendelt zodra de game aankomende donderdag live gaat om 00:00 uur Nederlandse tijd.

Naast het feit dat je eerder kunt spelen, is het ook nog eens verstandig om je downloadcode alvast te verzilveren. Er gaan klachten rond over ontbrekende en gebruikte GTA 6 downloadcodes.

GTA 6 eerder spelen?

Vertel het niet door aan ome Rockstar, maar er is een manier om GTA 6 al woensdag 18 november om 12:00 uur 's middags te spelen.

De game verschijnt namelijk in iedere tijdzone ter wereld om middernacht. En aangezien het in Nieuw-Zeeland momenteel twaalf uur later is dan in Nederland, kun je daar eerder met GTA 6 aan de slag. Je hebt er niet eens een last minute-vliegticket voor nodig.

Xbox Series X|S

Het enige dat je hoeft te doen, is je locatie in de taalinstellingen van je Xbox-account op Nieuw-Zeeland te zetten en de console te herstarten. Let op: doe dit wel voordat je de game koopt. Anders moet je de game in Nieuw-Zeelandse dollars aftikken.

PlayStation 5

Op PlayStation kun je een Nieuw-Zeelands PlayStation-account aanmaken en daar, in Nieuw-Zeelandse valuta, de game pre-orderen.

Je Nederlandse pre-order wordt helaas niet overgezet. Daarnaast moet je ook na de Nederlandse launch verder spelen op je Nieuw-Zeelandse account. Ach, je moet er wat voor overhebben.

Ga jij in de nacht van woensdag op donderdag direct met de game aan de slag? Wij lezen graag jouw onverantwoorde gameplannen in de reacties.