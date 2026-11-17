Hoe laat kun je GTA 6 in Nederland spelen? Alle info op een rij
Het aftellen tot GTA 6 is begonnen. Dit is alles wat je moet weten over de releasetiming van de game.
In het kort
- GTA 6 is in Nederland speelbaar vanaf 00:00 uur in de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 november 2026.
- Met een digitale pre-load speel jij de game direct om middernacht zonder download.
- Ook met de downloadcode van de fysieke editie kun je gebruikmaken van de pre-load. Je speelt dan direct als GTA 6 live gaat.
Wees voorbereid op GTA 6
Het heerlijke avondje is bijna gekomen. Dit jaar is dat bijzondere moment in de herfst echter niet van de goedheiligman, maar van GTA-ontwikkelaar Rockstar Games. Donderdag 19 november om klokslag middernacht is het zover: dan is de game waar spelers al jaren op wachten binnen handbereik.
Heb je al een fysiek exemplaar met downloadcode in huis? Of heb je de game digitaal besteld? Dan kun je de game nu al pre-loaden. GTA 6 wordt dan meteen gedownload op je systeem. En dat is geen overbodige luxe, gezien de bestandsgrootte van GTA 6 een kolossale 210 GB bedraagt. Die digitale versie van de game ontgrendelt zodra de game aankomende donderdag live gaat om 00:00 uur Nederlandse tijd.
Naast het feit dat je eerder kunt spelen, is het ook nog eens verstandig om je downloadcode alvast te verzilveren. Er gaan klachten rond over ontbrekende en gebruikte GTA 6 downloadcodes.
GTA 6 eerder spelen?
Vertel het niet door aan ome Rockstar, maar er is een manier om GTA 6 al woensdag 18 november om 12:00 uur 's middags te spelen.
De game verschijnt namelijk in iedere tijdzone ter wereld om middernacht. En aangezien het in Nieuw-Zeeland momenteel twaalf uur later is dan in Nederland, kun je daar eerder met GTA 6 aan de slag. Je hebt er niet eens een last minute-vliegticket voor nodig.
Xbox Series X|S
Het enige dat je hoeft te doen, is je locatie in de taalinstellingen van je Xbox-account op Nieuw-Zeeland te zetten en de console te herstarten. Let op: doe dit wel voordat je de game koopt. Anders moet je de game in Nieuw-Zeelandse dollars aftikken.
PlayStation 5
Op PlayStation kun je een Nieuw-Zeelands PlayStation-account aanmaken en daar, in Nieuw-Zeelandse valuta, de game pre-orderen.
Je Nederlandse pre-order wordt helaas niet overgezet. Daarnaast moet je ook na de Nederlandse launch verder spelen op je Nieuw-Zeelandse account. Ach, je moet er wat voor overhebben.
Ga jij in de nacht van woensdag op donderdag direct met de game aan de slag? Wij lezen graag jouw onverantwoorde gameplannen in de reacties.
Als het mogelijk was, had onze Nils zich dagelijks gehuld in een Nintendo kloffie. Boze tongen beweren dat Nils zichzelf in slaap neuriet op het deuntje van Super Mario Bros. nadat hij zich in zijn Splatoon-pyjama heeft gestoken en in bed is gaan liggen. Lekker onderuitgezakt zitten gamen voor een groot scherm is er voor Nils echter niet bij, hij prefereert handheld gaming. Wel zo makkelijk, want dan kun je rustig naar de wc zonder dat je je game op pauze hoeft te zetten. Zijn grootste guilty pleasure? Nintendogs + cats!
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Ik wens iedereen hier alvast erg veel plezier ermee. Mijn zak chips, flesje Chouffe en koffie staan klaar voor morgen middernacht!!
Eerste wat ik doe in die game na de tutorial: de beroemde roadtrip rondom de hele map!!!
Ik game nooit 's nachts maar ik ga hier een uitzondering voor maken aangezien ik donderdag vrij ben.
De hype rondom deze game heeft nog nooit 1 game gehad. Ik denk zelfs niet in film, serie of muziek.
The Rock was eigenlijk van plan om meteen woensdagnacht gas te gaan geven. We gaan met 5 vrienden een weekje naar Landal, tv’s en PS5’s mee, om die game te spelen. Nu hebben we besloten allemaal tegelijk de campagne op te starten voor het eerst, vrijdagmiddag om 16:00u, als soort eigen launchevent. Dan nog maar een dagje langer wachten na 13 jaar, moet kunnen 😛
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