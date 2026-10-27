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Bestandsgrootte GTA VI is een gigantische 210GB, pre-loading vanaf 12 november

Door Bram Noteboom
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Via het social media account PlayStation Game Size komen we achter de bestandsgrootte van Grand Theft Auto VI. Om je alvast voor te bereiden op de launch van de actiegame, dien je de nodige ruimte vrij te maken, want de felbegeerde release van Rockstar Games eist een hoop.

Jawel, maar liefst 210GB is nodig om de game op je PlayStation 5 te draaien, al is het onwaarschijnlijk dat de Xbox Series X|S-versie er anders uit komt te zien. De pre-loading van de game gaat op 12 november 2026 van start, terwijl de volledige release uiteraard plaatsvindt op 19 november 2026. Dit wil dus zeggen dat men een week de tijd krijgt om alvast de titel te installeren en aangezien niet iedereen beschikt over razendsnel internet, is dat maar goed ook, want 210GB kan de nodige tijd in beslag nemen. Het is verder nog niet geheel duidelijk of de volledige 210GB ook gebruikt wordt voor de game, of dat er een deel van dat geheugen simpelweg gereserveerd dient te worden.

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GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: PlayStation Game Size
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5750 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar Maestro
Maestro
lvl14 High Score Chaser
5 minuten geleden

Had meer verwacht!

0
Avatar Dliicious🎃
Dliicious🎃
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Ik gokte op de 250, valt nog mee!

0
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl6 Combo Juggler
1 uur geleden

Dit is echt niet normaal kan er nog wel een ssd inknallen😱

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Was COD warzone niet nog groter? Het valt mij eerlijk gezegd mee die 210 gb.

0
Avatar Jason28
Jason28
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden

Beetje ruimte maken maar gaat wel lukken. Begint nu akelig dichtbij te komen, ben er nog niet over uit of ik de normale of duurdere versie koop.

1
Avatar TheRock
TheRock
lvl20 Gameliner Grandmaster
3 uur geleden

In Afrika hebben ze hem dan binnen tegen de tijd dat GTA8 uitkomt dus 😅

2
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl13 Meta Builder
3 uur geleden

Ik wilde vroeger altijd consoles om niks hoeven te installeren. Jammer dat we die tijd al lang voorbij zijn.

Dan ga ik in ieder geval op het moment dat ik m aanschaf m direct installeren enzo. Ik heb al vaak genoeg heel lang moeten wachten of mijn speelsessie moeten uitstellen omdat ik dacht: ik heb nog een uurtje over, ik ga die nieuwe game beginnen.

0
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl12 Clout Farmer
3 uur geleden bewerkt

Yallah amigo dat zijn nog steeds honderden gigabytes minder dan CoD warzone vandaag de dag haha

0
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