Bestandsgrootte GTA VI is een gigantische 210GB, pre-loading vanaf 12 november

Via het social media account PlayStation Game Size komen we achter de bestandsgrootte van Grand Theft Auto VI. Om je alvast voor te bereiden op de launch van de actiegame, dien je de nodige ruimte vrij te maken, want de felbegeerde release van Rockstar Games eist een hoop.

Jawel, maar liefst 210GB is nodig om de game op je PlayStation 5 te draaien, al is het onwaarschijnlijk dat de Xbox Series X|S-versie er anders uit komt te zien. De pre-loading van de game gaat op 12 november 2026 van start, terwijl de volledige release uiteraard plaatsvindt op 19 november 2026. Dit wil dus zeggen dat men een week de tijd krijgt om alvast de titel te installeren en aangezien niet iedereen beschikt over razendsnel internet, is dat maar goed ook, want 210GB kan de nodige tijd in beslag nemen. Het is verder nog niet geheel duidelijk of de volledige 210GB ook gebruikt wordt voor de game, of dat er een deel van dat geheugen simpelweg gereserveerd dient te worden.

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GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.