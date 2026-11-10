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Mouse Work heeft een releasedatum op Nintendo Switch 2

Door Nils Hoogervorst
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De releasedatum van Mouse Work, de nieuwste game van indieontwikkelaar Nitrome, is bekend. De game die eindelijk de muisbesturing van de Nintendo Switch 2 rechtvaardigt, verschijnt volgende maand op het platform.

Het mocht even duren, maar de release van Mouse Work op de Nintendo Switch 2 is eindelijk imminent. De game gooide ruim een jaar geleden al hoge ogen. De titel leek namelijk een van de eerste games op de Nintendo Switch 2 te worden die de muisbesturing van de Joy-Con 2-controllers intensief benutte.

In Mouse Work gebruik je namelijk jouw Joy-Con 2-controllers als muizen om diverse minigames te spelen. De game bevat een uitgebreide singleplayer-campagne met meer dan vijftig chaotische muis-gebaseerde levels. Daarmee ben je zo'n acht tot tien-plus uur zoet. Daarnaast kun je meerdere muizen aansluiten voor drukke co-op-gameplay. Eén ding is zeker: de gimmicky WarioWare-inspiratie is niet te missen in de onderstaande trailer.

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Mouse Work verschijnt op 7 december op Nintendo Switch 2. De game is nu te pre-orderen op de Nintendo eShop.

Bron: Nitrome
Nils Hoogervorst
Nils Hoogervorst Online visibility specialist
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 38 reviews 644 artikelen geplaatst

Als het mogelijk was, had onze Nils zich dagelijks gehuld in een Nintendo kloffie. Boze tongen beweren dat Nils zichzelf in slaap neuriet op het deuntje van Super Mario Bros. nadat hij zich in zijn Splatoon-pyjama heeft gestoken en in bed is gaan liggen. Lekker onderuitgezakt zitten gamen voor een groot scherm is er voor Nils echter niet bij, hij prefereert handheld gaming. Wel zo makkelijk, want dan kun je rustig naar de wc zonder dat je je game op pauze hoeft te zetten. Zijn grootste guilty pleasure? Nintendogs + cats!

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Packshot Mouse Work
Mouse Work

Ontwikkelaar

Nitrome

Uitgever

Nitrome

Release

7 december 2026

Platforms

NS2
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