Mouse Work heeft een releasedatum op Nintendo Switch 2

De releasedatum van Mouse Work, de nieuwste game van indieontwikkelaar Nitrome, is bekend. De game die eindelijk de muisbesturing van de Nintendo Switch 2 rechtvaardigt, verschijnt volgende maand op het platform.

Het mocht even duren, maar de release van Mouse Work op de Nintendo Switch 2 is eindelijk imminent. De game gooide ruim een jaar geleden al hoge ogen. De titel leek namelijk een van de eerste games op de Nintendo Switch 2 te worden die de muisbesturing van de Joy-Con 2-controllers intensief benutte.

In Mouse Work gebruik je namelijk jouw Joy-Con 2-controllers als muizen om diverse minigames te spelen. De game bevat een uitgebreide singleplayer-campagne met meer dan vijftig chaotische muis-gebaseerde levels. Daarmee ben je zo'n acht tot tien-plus uur zoet. Daarnaast kun je meerdere muizen aansluiten voor drukke co-op-gameplay. Eén ding is zeker: de gimmicky WarioWare-inspiratie is niet te missen in de onderstaande trailer.

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Mouse Work verschijnt op 7 december op Nintendo Switch 2. De game is nu te pre-orderen op de Nintendo eShop.