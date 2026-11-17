GTA 6-kopers melden ontbrekende en gebruikte downloadcodes
Kunnen jullie niet wachten tot Grand Theft Auto 6 beschikbaar is? Ik ook niet, al was het enkel om ook weer eens over iets anders te kunnen schrijven. Dit keer gaat het over de fysieke edities van Grand Theft Auto VI, want een aantal teleurgestelde gamers rapporteert nu dat de code die in de fysieke editie geleverd wordt, al gebruikt is. En voor de verduidelijking: deze is niet gebruikt door de koper zelf, aldus de kopers.
Hoe dat überhaupt kan, is momenteel nog onbekend, maar een aantal socialmediagebruikers rapporteert dat hun fysieke editie van Grand Theft Auto VI zonder code of juist met een gebruikte code is geleverd. Hierbij gaat het gerucht dat de code te lezen zou zijn door een krachtige lamp tegen de verpakte hoes aan te zetten. De kans dat dat ook het geval is, is relatief klein, gezien de codes expres onleesbaar zijn gemaakt door deze op dik papier, voorzien van een haast kraslaagachtige print, te plaatsen. De kwaliteit van de hoesjes en de manier van het afschermen van de code varieert echter op basis van het land. Het probleem zou zich dan ook kunnen beperken tot een select aantal afzetmarkten. Het kan echter ook gaan om misprints, waarbij de gedrukte code niet kloppend is.
Ook gaan er klachten rond over hoesjes die zonder überhaupt een code geleverd worden. Het controleren van deze claims is echter een nachtmerrie voor ontwikkelaar Rockstar, consolefabrikanten Sony en Microsoft en diverse retailers. De claims van de gebruikers zijn namelijk niet te verifiëren in het geval dat de code in zijn totaliteit ontbreekt. Het zegel is immers gebroken en een code kan makkelijk doorverkocht worden. Of je in aanmerking komt voor een restitutie is dan ook afhankelijk van de leverancier.
Heb jij iemand in je omgeving die hiermee te maken heeft gehad? Laat het weten in de reacties of verwijs de persoon door naar de redactie.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Lullig, en ook niet te bewijzen of de code er wel of niet inzat, als je het zegel hebt verbroken. Weg 80 euro.
Dit moet eenvoudig te verifieren zijn. Laat de gebruiker het hoesje terugsturen naar de verkoper. Die zou moeten kunnen controleren of het om een legitieme hoes gaat of dat iemand fanatiek met een printer is geweest.
Een niet functionerende key lijkt me lastiger aan te tonen. Is deze inderdaad niet gewoon doorverkocht? Is de code uberhaupt nooit geactiveerd door Rockstar/Sony?
Is het bekend om hoeveel gebruikers het daadwerkelijk gaat? “Een aantal gebruikers meldt..”, zijn dat er 5-10 of hebben we het over tientallen, zo niet veel meer? Ik weet wel dat dit soort dingen snel tractie krijgt online, waardoor het veel gedeeld wordt en het probleem soms vele malen groter wordt gemaakt dan het daadwerkelijk is. Ook zie ik Sony/Rockstar bashers dit ook nog wel misbruiken om maar te kunnen roepen hoe kut Rockstar/Sony is.
Ik heb 'm besteld. Maar het staat al 2 dagen op geleverd en nog steeds niks in de bus x). Helaas moet ik wachten tot vrijdag voordat ik er bij bol een melding van kan maken ;(
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