Kunnen jullie niet wachten tot Grand Theft Auto 6 beschikbaar is? Ik ook niet, al was het enkel om ook weer eens over iets anders te kunnen schrijven. Dit keer gaat het over de fysieke edities van Grand Theft Auto VI, want een aantal teleurgestelde gamers rapporteert nu dat de code die in de fysieke editie geleverd wordt, al gebruikt is. En voor de verduidelijking: deze is niet gebruikt door de koper zelf, aldus de kopers.

Hoe dat überhaupt kan, is momenteel nog onbekend, maar een aantal socialmediagebruikers rapporteert dat hun fysieke editie van Grand Theft Auto VI zonder code of juist met een gebruikte code is geleverd. Hierbij gaat het gerucht dat de code te lezen zou zijn door een krachtige lamp tegen de verpakte hoes aan te zetten. De kans dat dat ook het geval is, is relatief klein, gezien de codes expres onleesbaar zijn gemaakt door deze op dik papier, voorzien van een haast kraslaagachtige print, te plaatsen. De kwaliteit van de hoesjes en de manier van het afschermen van de code varieert echter op basis van het land. Het probleem zou zich dan ook kunnen beperken tot een select aantal afzetmarkten. Het kan echter ook gaan om misprints, waarbij de gedrukte code niet kloppend is.

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Ook gaan er klachten rond over hoesjes die zonder überhaupt een code geleverd worden. Het controleren van deze claims is echter een nachtmerrie voor ontwikkelaar Rockstar, consolefabrikanten Sony en Microsoft en diverse retailers. De claims van de gebruikers zijn namelijk niet te verifiëren in het geval dat de code in zijn totaliteit ontbreekt. Het zegel is immers gebroken en een code kan makkelijk doorverkocht worden. Of je in aanmerking komt voor een restitutie is dan ook afhankelijk van de leverancier.

Heb jij iemand in je omgeving die hiermee te maken heeft gehad? Laat het weten in de reacties of verwijs de persoon door naar de redactie.