Belofte maakt schuld, zeggen ze weleens. De CyberLeek-saga zet zich namelijk voort. Gisteravond heeft CyberLeek een vermeende Xbox Series-build van GTA 6 live gezet. Het gaat hierbij volgens de afperser om een build uit november 2026 en die zou dan ook vrijwel compleet zijn.

Treurig maar waar, CyberLeek heeft op de dag van GTA 6's release een volledige Xbox Series-build van Grand Theft Auto VI online gezet. Het enige dat momenteel nog mist, is het uitvoerende bestand voor de game. De file die de code daadwerkelijk uitvoert, wordt momenteel gegijzeld. De leaker zou immers niet CyberLeek zijn als er geen slaatje uit geslagen kon worden. Bereikt de CyberLeek-token een waarde van 15 miljoen dollar, dan wordt de executable file vrijgegeven. Het lijkt echter een kwestie van tijd te zijn voordat ook die file wordt vrijgegeven. Er staat namelijk een countdown ingepland. Deze loopt af op 23 november 2026. Bij afloop geeft de onbekende leaker alsnog het uitvoerbare programma vrij.

Het downloadbare bestand beslaat 209 GB. Dat komt aardig overeen met de bestandsgrootte van de PlayStation 5- en Xbox Series-versies. CyberLeek geeft in een statement het volgende te kennen:

It is done. Cyberleek holds the full November 2026 build of Grand Theft Auto 6, and it is going out by torrent. Now. Every file except one. The main executable is held on a countdown. CyberLeek

Het statement vervolgt met:

"CyberLeek told you not to preorder for a reason. This is one of the reasons.



If the Xbox build cannot be made to work and support holds, [CyberLeek] will work to get a PS5 build - a fallback, most likely never required. Either way: the Xbox build is going out. No double dipping for Take-Two/Rockstar."

Wij (Gameliner) vinden het in ieder geval jammer dat het feestje van Rockstars bejubelde game met een dergelijke domper wordt verzuurd. Momenteel wordt er al gejaagd op de verantwoordelijke achter het CyberLeek-persona. Het vrijgeven van de daadwerkelijke code zal de druk echter verder opvoeren, evenals het aantal aanklachten dat ermee gepaard komt wanneer de leaker gepakt wordt.