Is jouw onderkaak op op de grond gepleurd na het zien van de reviewscores van GTA VI? Komt dat even goed uit, want Burger King heeft iets in de aanbieding om dat gapende gat op te vullen. Maak kennis met de HeartWhopper, een zeer gelimiteerde replica van de burger die we al jaren in GTA achter onze digitale kaken frommelen.

Feit: Rockstar deinst niet terug voor een gezonde dosis humor en persiflage. GTA is doorspekt met producten en merken die overduidelijk een hommage brengen aan een echt merk of product en ook Burger King behoort tot een van de geëerde partijen. Maar Burger King is ook niet vies van knipogen uitdelen. Het mag dan eigenlijk ook niet als een verrassing komen dat de fastfoodketen de launch van GTA VI aangrijpt om de rollen eens om te draaien.

Burger King

Dat doet de burgertent dus met de HeartWhopper, een Whopper met maar liefst zeven flame grilled patties tussen diens toasty buns die voor de komende twee weken te scoren valt bij geselecteerde filialen van Burger King België. De HeartWhopper staat daarentegen niet op het reguliere menu. Je moet 'm verdienen. De enige manier om dat voor elkaar te krijgen is door een zo lidiek mogelijk in-game moment te capturen of te screenshotten waarbij de digitale burger centraal staat, Burger King België te taggen en te wachten op een uitnodiging. Gedurende twee weken wordt elke dag één persoon geselecteerd om zich te melden bij een van de tien deelnemende filialen. Die mag daar de kaken ontgrendelen en die HeartWhopper naar binnen schoffelen.

Mocht je jouw geluk hierin willen beproeven, alvast veel succes. Het betekent wel dat je dus je speelsessie even zult moeten pauzeren om af te reizen naar een BK in België. Daarnaast is de kans ook groot dat je daarna nog even naar de kaakchirurg moet om je ontwrichte smoelwerk weer te laten fixen. Maar goed, je moet er wat voor over hebben, toch?

Wat vind jij van deze actie? Laat het weten in de comments. Mijn persoonlijke mening? I'm lovin' it!