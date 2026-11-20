Ook Ubisoft ontkomt niet aan het publiceren van kwartaalcijfers. Investing.com heeft meegeluisterd en het gros van de punten samengevat in de highlights. Hierbij is het meest opmerkelijke dat Ubisoft twee Creative Houses samenvoegt en dat Assassin's Creed Jade nog altijd in ontwikkeling is.

Eerder dit jaar kondigde Ubisoft aan dat Ubisoft opgedeeld werd in 'Creative Houses'. Deze vijf takken van het bedrijf zijn aangesteld om bepaalde delen van het portfolio te verzorgen. Nu blijkt echter dat Creative House 3 en Creative House 5 ook daadwerkelijk worden samengevoegd. De Creative Houses stonden beide al sinds maart onder leiding van Julien Bares. De samenvoeging is echter in werking gezet om meer synergie te krijgen over het liveserviceportfolio. Creative House 3 is namelijk ingestoken op het opzetten en ondersteunen van liveservice-ervaringen voor bijvoorbeeld For Honor, Skull & Bones en Riders Republic. Creative House 5 focust zich hierbij meer op de casual markt met familiegames zoals Just Dance, Hasbro en andere toegankelijke ervaringen.

En waar Creative House 4 het momenteel moet doen zonder algemeen directeur, komt daar in januari 2027 verandering in. Ubisoft heeft namelijk een geschikte kandidaat gevonden voor de invulling van de rol. Wie dat echter is, is momenteel nog onbekend. Creative House 4 heeft echter flink wat werk te verzetten. Deze tak van Ubisoft gaat namelijk over de verhalende universums zoals Anno, Rayman, Prince of Persia en Beyond Good & Evil.

Daarbij wordt eveneens te kennen gegeven dat Ubisoft nog altijd voornemens is om Assassin's Creed Jade uit te brengen. Hoewel Ubisoft-CFO Frédérick Duguet aangeeft dat console en pc de corefocus blijven, ziet Ubisoft nog een toekomst voor de mobiele markt met games zoals Assassin's Creed Jade voor de middellange tot lange termijn, aldus Duguet.

Ook Ubisofts AI-project 'Mother Brain' komt nog even kort voorbij in het transcript van Investing. Mother Brain is nu namelijk officieel een dochteronderneming. Deze onderneming werkt aan "smart NPCs with memory and AI game masters that manage large-scale systemic worlds".

Een kwartaalupdate is echter niet compleet zonder cijfers. Tijdens het bespreken van de resultaten wordt de lancering van Assassin's Creed Black Flag Resynced een succes genoemd, waarbij de verwachtingen zijn overtroffen. Het tweede kwartaal heeft geresulteerd in 389 miljoen euro, wat 19 miljoen boven het target is. Hierbij wordt aangegeven dat de net bookings exclusief partnerships met een stijging van 50% een veelbelovend toekomstperspectief bieden. Toch resulteert dat in een verdere afname in vrije cashflow. Onder andere de thirdpartysamenwerkingen hebben namelijk ondergepresteerd, wat samen met andere factoren resulteert in een negatieve cashflow in H1 van €338,1 miljoen, die vorig jaar nog op €250,7 miljoen stond.

Het restant van dit boekjaar oogt ook niet bijzonder positief. Zo verwacht Ubisoft dat de net bookings verder afnemen met een hoog enkelcijferig percentage. Daarbij is Q3 vooral de boosdoener, waarbij partnerrevenue onder druk staat. Q4 zou sterker moeten zijn met de verkopen van Assassin's Creed Black Flag Resynced, de lancering van Rayman Legends Retold en Just Dance: Decades of Hits.

Zo, dat was het dan wel weer voor deze financiële verslaggever. Hoe zie jij de toekomst van Ubisoft voor je? En kijken we een beetje uit naar Rayman Legends Retold (ik wel)? Laat het weten in de comments!