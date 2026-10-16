Leak: Gameplay van geannuleerde Assassin's Creed Destiny duikt op
MP1st heeft beelden weten op te duiken van Assassin's Creed Destiny, een geannuleerde game waarvan het verhaal in China had moeten plaatsvinden. Volgens het platform stammen de beelden uit de portfolio's van meerdere ontwikkelaar en wordt er gebruikgemaakt van een prototype uit februari 2025, maar vooralsnog is de authenticiteit van de beelden nog niet daadwerkelijk bevestigd.
Onderstaande gameplaybeelden moeten een goed beeld geven van wat Assassin's Creed Destiny had kunnen worden. De game zou zich hebben afgespeeld in het jaar 206 BCE en moest een vrouwelijke hoofdrolspeelster bevatten. In de geplaatste video infiltreert het personage een paleis waar een artefact te vinden is. Dat paleis wordt natuurlijk bewaakt door tegenstanders en dus freerunnen we ons door de omgeving om deze te ontwijken. Hierin zie je meerdere Assassin's Creed-elementen in terug. Zo duikt het personage van gebouwen in hooibalen en slaat deze toe vanuit de schaduw.
Naar verluidt was Assassin's Creed Destiny in ontwikkeling bij TiMi Studio Group, een dochteronderneming van Tencent. Diezelfde studio zou nu werken aan Assassin's Creed Jade, een mobile game die zich eveneens in het Oude China afspeelt. Wat de exacte reden is geweest om het project te annuleren, blijft onduidelijk. In 2024 bracht Tencent echter naar buiten dat het zich niet langer focust op Westerse franchises vanwege teleurstellende winstmarges ten opzichte van de Chinese markt. Ook werd TiMi Group geherstructureerd en opgesplitst in meerdere teams binnen de organisatie.
Wat vinden jullie van de beelden? Zou dit project nieuw leven ingeblazen moeten worden? Laat het weten in de reacties!
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Ik had dit liever gespeeld dan Shadows wanneer deze lijn was doorgetrokken tot aan uiteindelijke release. Shadows is één van de eerste AC delen waar ik mij echt naar de eindstreep van de game heb moeten slepen en waardoor ik twijfel of ik de serie niet gewoon links ga laten liggen de komende jaren.
Vind het ook altijd storend (in vrijwel alle games, niet alleen AC) hoe brandende houten gebouwen schijnbaar tot in den treure blijven branden met dezelfde intensiteit zonder dat de hele bende in elkaar stort. Beter ga je geen brandende houten constructie in om die rustig aan te beklimmen met je ontzettend vuurvaste handen. Ik snap nooit waarom dat een cinematisch mooi sfeertje zou moeten geven want ik vind dat echt kansloos haha.
Als Odyssey liefhebber, zou ik deze game wel willen spelen. Want het ademend echt Odyssey in ancient China.
Heel eerlijk zou ik liever deze game zien dan Jade.
Op X zie ik mensen lullen dat dit cancelen slecht en onprofessioneel beleid is. Maar games cancelen (ook in een laat stadium) hoort er gewoon bij.
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