Leak: Gameplay van geannuleerde Assassin's Creed Destiny duikt op

MP1st heeft beelden weten op te duiken van Assassin's Creed Destiny, een geannuleerde game waarvan het verhaal in China had moeten plaatsvinden. Volgens het platform stammen de beelden uit de portfolio's van meerdere ontwikkelaar en wordt er gebruikgemaakt van een prototype uit februari 2025, maar vooralsnog is de authenticiteit van de beelden nog niet daadwerkelijk bevestigd.

Onderstaande gameplaybeelden moeten een goed beeld geven van wat Assassin's Creed Destiny had kunnen worden. De game zou zich hebben afgespeeld in het jaar 206 BCE en moest een vrouwelijke hoofdrolspeelster bevatten. In de geplaatste video infiltreert het personage een paleis waar een artefact te vinden is. Dat paleis wordt natuurlijk bewaakt door tegenstanders en dus freerunnen we ons door de omgeving om deze te ontwijken. Hierin zie je meerdere Assassin's Creed-elementen in terug. Zo duikt het personage van gebouwen in hooibalen en slaat deze toe vanuit de schaduw.

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Naar verluidt was Assassin's Creed Destiny in ontwikkeling bij TiMi Studio Group, een dochteronderneming van Tencent. Diezelfde studio zou nu werken aan Assassin's Creed Jade, een mobile game die zich eveneens in het Oude China afspeelt. Wat de exacte reden is geweest om het project te annuleren, blijft onduidelijk. In 2024 bracht Tencent echter naar buiten dat het zich niet langer focust op Westerse franchises vanwege teleurstellende winstmarges ten opzichte van de Chinese markt. Ook werd TiMi Group geherstructureerd en opgesplitst in meerdere teams binnen de organisatie.

Wat vinden jullie van de beelden? Zou dit project nieuw leven ingeblazen moeten worden? Laat het weten in de reacties!