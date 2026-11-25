Capcom beëindigt ondersteuning Exoprimal in september 2027
Het doek valt voor de multiplayer-actiegame Exoprimal. Capcom is van de plan de ondersteuning in september 2027 te annuleren. Dit laat de Japanse gameontwikkelaar weten via een nieuwe blogpost.
Aan alles komt een einde en dus ook de mogelijkheid om van Exoprimal te genieten. Op 29 september 2027 sluiten de servers en daarmee wordt de PvP-game onspeelbaar. Online hopen fans nog wel een free-to-play-model of offline modus te forceren, maar momenteel staat dat niet op de planning. Uiteraard heeft de naderende deadline ook impact op de in-game items die men kan kopen. Het is al niet meer mogelijk om Survival Pass Premium Tiers aan te schaffen en de game zelf gepaard met alle DLC's zijn niet meer in de digitale stores te vinden vanaf 30 maart 2027. Capcom erkent dat het zwaar nieuws is voor de fans en bedankt hen voor de jarenlange loyaliteit en support.
Exoprimal is nog eventjes beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles.
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Elke dag ben ik ook bang dat het doek binnen de korstte keren na 10 jaar nu toch ook echt gaat vallen voor de Uncharted 4 multiplayer....
Ondanks dat ik de Uncharted 2/3 multiplayer leuker en beter vond... En het stak beter in elkaar zonder al die power-ups uit 4 (want niemand speelt de klassieke modus, die ook veel te laat is geïmplementeerd). Ga ik de U4 mp wel echt missen als hiervan het doek zou vallen. Ik hoop gewoon dat Naughty Dog of Sony/PlayStation ziet dat er genoeg spelers zijn die deze game modus gewoon willen spelen. Ergens mis ik soms unieke multiplayers zoals dat wel, net als de Batman Origins multiplayer. Zulke toffe ervaringen mis ik soms wel.
Al met al, ondanks dat de U4 mp niet de beste is, zou ik t toch gaan missen mochten ze dat offline halen.
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