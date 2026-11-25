Het doek valt voor de multiplayer-actiegame Exoprimal. Capcom is van de plan de ondersteuning in september 2027 te annuleren. Dit laat de Japanse gameontwikkelaar weten via een nieuwe blogpost.

Aan alles komt een einde en dus ook de mogelijkheid om van Exoprimal te genieten. Op 29 september 2027 sluiten de servers en daarmee wordt de PvP-game onspeelbaar. Online hopen fans nog wel een free-to-play-model of offline modus te forceren, maar momenteel staat dat niet op de planning. Uiteraard heeft de naderende deadline ook impact op de in-game items die men kan kopen. Het is al niet meer mogelijk om Survival Pass Premium Tiers aan te schaffen en de game zelf gepaard met alle DLC's zijn niet meer in de digitale stores te vinden vanaf 30 maart 2027. Capcom erkent dat het zwaar nieuws is voor de fans en bedankt hen voor de jarenlange loyaliteit en support.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht. Cookie voorkeuren wijzigen

Exoprimal is nog eventjes beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles.