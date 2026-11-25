Hela: of Mice & Magic is een game die al een tijdje op mijn radar staat, maar telkens weer vraagtekens weet op te roepen over de daadwerkelijke gameplay en verhaalstructuur. Zo ook dit keer met de nieuwe Playground Deep Dive van Hela: of Mice & Magic.

Reis op 1 december 2026 af naar een magisch land in Hela: of Mice & Magic. In de game kruipen we in de vacht van een piepklein muisje dat een avontuur vol goede daden beleeft. De muis is echter niet alleen, want in de game is het mogelijk om drie andere muizen aan te laten sluiten. Waar de game vermakelijk lijkt als sologame, oogt Hela: of Mice & Magic vele malen leuker in combinatie met een paar echte vrienden. De open wereld bevat namelijk talloze gebruiksvoorwerpen om mee te experimenteren, waarbij vrienden voorwerpen zoals een skateboard een compleet andere functie weten te geven.

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Gelukkig hoeven we niet lang te wachten voordat we een daadwerkelijke mening over de game kunnen vormen. Hela: of Mice & Magic verschijnt namelijk op 1 december 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. De game verschijnt daarnaast als titel voor Xbox Game Pass.