Mario Kart World aangevuld met acht tracks en twee Tours
Deze feestdagen hoeven we niet verlegen te zitten om nieuwe partygamecontent. Mario Kart World versie 1.9.0 is nu beschikbaar en voegt onder andere acht nieuwe tracks en twee Knockout Tours toe!
Vannacht is Mario Kart World versie 1.9.0 toegevoegd. De update voegt naast een uitgebreide replayoptie, waarmee we eerdere races kunnen terugkijken, ook een groot aantal nieuwe tracks toe. Deze tracks zijn helemaal in lijn met de Nintendo Switch 2, want zijn allemaal alternatieve versies van bestaande tracks. Daarnaast verschijnen er twee Knockout Tour-routes waarin we van punt A naar punt B dienen te scheuren. Het gaat om de volgende nieuwe tracks en rallies:
- Mario Bros. Circuit 2
- DK Pass 2
- Shy Guy Bazaar 2
- Airship Fortress 2
- Wario Stadium 2
- Desert Hills 2
- Koopa Troopa Beach 2
- Salty Salty Speedway 2
- Feather Rally
- Lucky Cat Rally
Mario Kart World 1.9.0 is nu gratis verkrijgbaar als update voor de basegame.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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jaa super! al hoop ik ook nog op een echte DLC uitbreiding, lijkt me wel lastig om dat te implementeren in de al bestaande wereld. Maar wie weet verzinnen ze wel iets als dat je ondergronds ook banen krijgt of wellicht in de lucht. Ik denk dat er nog een hoop ongebruikte potentie zit in deze wereld.
Ik heb niet veel met deze Mario Kart World, terwijl ik toch heel wat uurtjes heb zitten in deel 8 (en later 8 Deluxe).
Vind dat hele ‘open wereld’-aspect niet echt een verbetering. Misschien zijn er nog wel meer aspecten waarom ik deze Mario Kart niet veel aan vind, maar ik zou ze zo even niet op kunnen noemen. De game al vanaf zowat de launch aan de wilgen gehangen.
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