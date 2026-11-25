Deze feestdagen hoeven we niet verlegen te zitten om nieuwe partygamecontent. Mario Kart World versie 1.9.0 is nu beschikbaar en voegt onder andere acht nieuwe tracks en twee Knockout Tours toe!

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Vannacht is Mario Kart World versie 1.9.0 toegevoegd. De update voegt naast een uitgebreide replayoptie, waarmee we eerdere races kunnen terugkijken, ook een groot aantal nieuwe tracks toe. Deze tracks zijn helemaal in lijn met de Nintendo Switch 2, want zijn allemaal alternatieve versies van bestaande tracks. Daarnaast verschijnen er twee Knockout Tour-routes waarin we van punt A naar punt B dienen te scheuren. Het gaat om de volgende nieuwe tracks en rallies:

Mario Bros. Circuit 2

DK Pass 2

Shy Guy Bazaar 2

Airship Fortress 2

Wario Stadium 2

Desert Hills 2

Koopa Troopa Beach 2

Salty Salty Speedway 2

Feather Rally

Lucky Cat Rally

Mario Kart World 1.9.0 is nu gratis verkrijgbaar als update voor de basegame.