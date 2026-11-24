Happy birthday, Dead or Alive! Een van de beste fightinggamefranchises viert op 26 november zijn dertigste verjaardag. Dat speciale jubileum wordt gevierd met een trailer waarin we in twee minuten tijd door alle mainlinegames vliegen, maar helaas geen beelden van het aangekondigde Dead or Alive 7 te zien krijgen.

Met slechts zes mainlinegames heeft Dead or Alive de fightingfan dertig jaar weten te bekoren. Dat komt natuurlijk ook door de vele spin-offs en geüpdatete varianten die door de jaren heen verschenen zijn. Het originele Dead or Alive verscheen op 26 november 1996 in de arcadehal, maar werd al snel geport naar de SEGA Saturn. De game kreeg lovende kritieken, mede door de indrukwekkende graphics en diepgaande 'hold'-mechanics. Grapples waren namelijk op een indrukwekkende manier te weren en zelfs te counteren, iets dat we vandaag eigenlijk vanzelfsprekend vinden. De franchise ontpopte zich al snel tot een blijvertje in het gaminglandschap. Dead or Alive 2 verscheen namelijk al in 1999 en werd spoedig opgevolgd door Dead or Alive 3 in 2001.

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Het hoogtepunt van de franchise stamt echter uit 2003. Toen kwam namelijk Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball voor Xbox te verschijnen. In de spin-off ontdekte menig puber waar de cast van DOA zich buiten de gevechten om mee bezighield. Dat werd nogmaals benadrukt in Dead or Alive Xtreme 2, dat in 2006 verscheen. Mocht je de personages wel kennen, maar nog nooit een Dead or Alive-game hebben gespeeld, dan kan dat kloppen. Personages Ayane en Kasumi verschijnen namelijk ook in bijvoorbeeld de Ninja Gaiden-games, een franchise waarin ninja en DOA-vechtersbaas Ryu Hayabusa al sinds 1988 de hoofdrol speelt.

Wat is jouw favoriete onderdeel of game van de Dead or Alive-franchise? Laat het weten in de reacties en vergeet niet om op 26 november 2026 een verjaardagsliedje te zingen.