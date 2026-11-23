Het Amerikaanse techbedrijf NVIDIA heeft Jensen Huang weer terug in functie gezet als CEO van de organisatie. Het bestuur heeft hiertoe unaniem besloten, waardoor Huang zijn werk bij NVIDIA weer kan hervatten.

Er is de afgelopen periode veel rumoer ontstaan nadat Jensen Huang een affaire bekende met als gevolg gekelderde aandelen bij NVIDIA. Zijn affaire was dan ook niet met zomaar iemand, maar met Alice Huang. Deze dame papte kennelijk niet alleen aan met Jensen Huang vanwege zijn ongekende charme, want zij blijkt achteraf een spion van de Chinese overheid te zijn. Zijn affaire kwam hem duur te staan, want daardoor legde hij zijn functie als CEO van NVIDIA neer. Al vrij snel leek Huang spijt te hebben van die beslissing en overwoog hij al na drie dagen zijn comeback als CEO van NVIDIA.

Het bestuur wil Jensen Huang kennelijk ook erg graag terug, want het heeft besloten de markante man opnieuw op zijn positie als CEO van NVIDIA te benoemen. Die beslissing is niet over één nacht ijs gegaan. Voordat Huang terugkeerde, is namelijk eerst overleg gevoerd met de Amerikaanse autoriteiten om uit te sluiten dat zijn terugkeer nationale veiligheidsrisico's met zich mee zou brengen. In een officieel statement op de website van NVIDIA laat het bedrijf weten blij te zijn met de terugkeer van Huang. Het bestuur geeft aan Jensen Huang te zien als de juiste persoon om NVIDIA te leiden.

The Board believes Jensen is the right person to lead NVIDIA, and that his reinstatement is in the best interests of our stockholders, employees, partners and customers. We have every confidence in Jensen and look forward to working with him as he resumes his leadership of the Company. We are grateful to Colette Kress for her outstanding service as interim CEO, in addition to her continuing responsibilities as NVIDIA’s Chief Financial Officer. Harvey C. Jones, bestuursvoorzitter - NVIDIA

Ook Jensen Huang zelf heeft in het persbericht van NVIDIA gereageerd op zijn terugkeer. Hij bedankt Harvey Jones voor zijn werk als bestuursvoorzitter en Colette Kress voor haar werk als interim CEO van NVIDIA. Ook spreekt hij nog een dankwoord uit naar de medewerkers, aandeelhouders, leiders en partners van het bedrijf voor alle support die hij heeft ontvangen. Daarnaast mag ook zijn familie rekenen op een bedankje.

I am honored to return to NVIDIA and lead one of the most consequential technology companies in the world at the beginning of a new industrial revolution. I take this responsibility with the greatest humility and renewed commitment. I want to thank the NVIDIA Board for its confidence and deliberation through this process. I am especially grateful to Harvey Jones for his leadership as Chair, and to Colette Kress and our executive staff for leading NVIDIA during this period. I am also deeply thankful to our employees, shareholders, leaders across the industry and partners around the world for their extraordinary support. Above all, I am grateful for the love and support of my family. I can’t wait to get back to work. Jensen Huang, CEO - NVIDIA

Ondanks dat Jensen Huang nu is teruggekeerd als CEO van het bedrijf, betekent dat nog niet dat het hoofdstuk van zijn affaire met Alice Huang nu helemaal is afgedaan. Er loopt nog altijd een intern onderzoek naar de gebeurtenissen. Dit onderzoek blijft doorgaan totdat deze volledig is afgerond. Jensen Huang verleent hiervoor zijn volledige medewerking. Ook is er door het bestuur een National Security and Export Committee opgericht om risico's voor de nationale veiligheid te waarborgen.