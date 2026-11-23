Sovereign Tower binnenkort beschikbaar voor de Nintendo Switch
Van de zomer verscheen Sovereign Tower op Steam. Met een rating van 95 procent positieve reviews deed de game het erg goed. Binnenkort kunnen ook Nintendo-fans van de game genieten.
Studio WILD WITS en uitgever Curve Games hebben namelijk bekendgemaakt dat de game in januari ook voor de Nintendo Switch verschijnt. Zo ben je ook onderweg de Soeverein van de Toren en stuur je jouw (niet bepaald heldhaftige) ridders op verschillende queestes om verloren relikwieën terug te vinden, groot kwaad te bestrijden en... uhh, verdwaalde ganzen in bedwang te houden?
De Nintendo Switch-versie bevat alle updates die sinds de release aan de pc-versie zijn toegevoegd. Hieronder vallen een grote herziening van het verhaal, een nieuwe Hard Mode (die al beschikbaar is op Steam) en verschillende bugfixes en verbeteringen die tot stand zijn gekomen op basis van feedback van de Steam-community.
Sovereign Tower is vanaf 14 januari beschikbaar voor de Nintendo Switch. Wil je hem nu al spelen? Dat kan op Steam.
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