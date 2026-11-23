Lovecraftiaanse FPS Remnants of R'lyeh kent releasedatum
Velen vergelijken Remnants of R’lyeh met Bioshock. Na het zien van deze trailer snap je waarschijnlijk waarom.
De game is al een tijdje in de maak; de demo was vorig jaar al te spelen. Nu kent het project eindelijk een releasedatum: over minder dan twee maanden zal Remnants of R’lyeh beschikbaar zijn. Op 14 januari 2027 om precies te zijn. De trailer belooft een oldschool FPS-ervaring met een Lovecraftiaanse sfeer. Zoals de titel al verklapt, speelt het verhaal zich af in R'lyeh, een fictieve verzonken stad in de Stille Zuidzee en de gevangenis van het wezen Cthulhu. Zeker wel iets om in de gaten te houden.
Remnants of R’lyeh verschijnt op 14 januari 2027 voor pc op Steam.
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