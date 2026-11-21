Van de zomer verscheen 1666: Amsterdam in Early Access. Het nieuwe project van Assassin’s Creed-veteraan Patrice Désilets zorgde voor gemengde reacties. Zal dit veranderen met de eerste grote contentupdate?

De update bevat nieuwe gebieden om te verkennen, bovennatuurlijke vaardigheden en een nieuwe Original om het tegen op te nemen. Het toegevoegde gebied wordt de Oude Kerk, waarmee de kaart meer dan twee keer zo groot wordt. Ook worden een nieuwe Esbat en Original toegevoegd, wat leidt tot een nieuw speelbaar hoofdstuk in Noa’s reis door onze hoofdstad. Panache Digital Games heeft aangekondigd dat de prijs van de Early Access-versie niet verandert.

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De update verschijnt in december. Meer details worden in de aanloop naar de release gedeeld.