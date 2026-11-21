1666: Amsterdam krijgt eerste grote contentupdate
Van de zomer verscheen 1666: Amsterdam in Early Access. Het nieuwe project van Assassin’s Creed-veteraan Patrice Désilets zorgde voor gemengde reacties. Zal dit veranderen met de eerste grote contentupdate?
De update bevat nieuwe gebieden om te verkennen, bovennatuurlijke vaardigheden en een nieuwe Original om het tegen op te nemen. Het toegevoegde gebied wordt de Oude Kerk, waarmee de kaart meer dan twee keer zo groot wordt. Ook worden een nieuwe Esbat en Original toegevoegd, wat leidt tot een nieuw speelbaar hoofdstuk in Noa’s reis door onze hoofdstad. Panache Digital Games heeft aangekondigd dat de prijs van de Early Access-versie niet verandert.
De update verschijnt in december. Meer details worden in de aanloop naar de release gedeeld.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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