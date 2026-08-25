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Panache Digital trapt Early Access 1666: Amsterdam af tijdens ONL

Door Patrick Meurs
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Terwijl Ubisoft op de achtergrond druk bezig is met Assassin's Creed Hexe trapt Panache Digital de Early Access van diens eigen heksengame 1666: Amsterdam af. Mocht de naam totaal geen belletje bij je doen rinkelen of ben je gewoon benieuwd naar de Amsterdamse taferelen die Patrice Desilets voor je in petto heeft, blijf dan vooral even hier.

Tijdens Opening Night Live nam onze Geoff namelijk eventjes de tijd om de Early Access launch trailer van 1666: Amsterdam voorbij te laten komen. Fans van zeventiende eeuwse occulte handel en katten, dit is jullie moment om aan je trekken te komen.

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Mocht je interesse in 1666: Amsterdam nu nog verder zijn aangewakkerd, dan staat het je vrij om voor iets minder dan dertig piek in de Early Access te duiken. Houd er alleen rekening mee dat de game nog niet in z'n totaliteit speelbaar is. Wil je eerst even de kat uit de boom kijken en lezen wat wij ervan denken, dan moet je nog heel eventjes geduld hebben. Onze "review" volgt namelijk spoedig.

Bron: Opening Night Live
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 170 reviews 804 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

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Packshot 1666: Amsterdam
1666: Amsterdam

Ontwikkelaar

Panache Digital Games

Uitgever

Panache Digital Games

Release

25 augustus 2026

Platforms

PC
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