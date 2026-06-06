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Extra gameplay-feature 1666: Amsterdam onthuld

Door Bram Noteboom

Tijdens de Future Games Show: Summer Showcase 2026 werd er extra aandacht besteed aan 1666: Amsterdam. Check hier de korte trailer.

Gedurende Summer Game Fest 2026 verraste Panache Digital Games vriend en vijand met de re-reveal van 1666: Amsterdam. De game komt natuurlijk uit de hersenkamer van de originele Assassin's Creed bedenker en is al een tijdje in ontwikkeling. De eerste ideeën over het concept doken op ergens in de 2010's, maar het heeft bijzonder lang geduurd, voordat de game daadwerkelijk werd gematerialiseerd. Tot nu toe dan, want 1666: Amsterdam komt eraan. In de onderstaande trailer zie je een klein stukje gameplay van de proloog. Deze valt nu te downloaden via Steam. Onze preview mag je binnenkort bewonderen!

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1666: Amsterdam is in ontwikkeling voor de pc.

Bron: Future Games Show
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot 1666: Amsterdam
1666: Amsterdam

Ontwikkelaar

Panache Digital Games

Uitgever

Panache Digital Games

Release

-

Platforms

PC
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