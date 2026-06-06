Extra gameplay-feature 1666: Amsterdam onthuld
Tijdens de Future Games Show: Summer Showcase 2026 werd er extra aandacht besteed aan 1666: Amsterdam. Check hier de korte trailer.
Gedurende Summer Game Fest 2026 verraste Panache Digital Games vriend en vijand met de re-reveal van 1666: Amsterdam. De game komt natuurlijk uit de hersenkamer van de originele Assassin's Creed bedenker en is al een tijdje in ontwikkeling. De eerste ideeën over het concept doken op ergens in de 2010's, maar het heeft bijzonder lang geduurd, voordat de game daadwerkelijk werd gematerialiseerd. Tot nu toe dan, want 1666: Amsterdam komt eraan. In de onderstaande trailer zie je een klein stukje gameplay van de proloog. Deze valt nu te downloaden via Steam. Onze preview mag je binnenkort bewonderen!
1666: Amsterdam is in ontwikkeling voor de pc.
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Preview
Preview: 1666: Amsterdam - Hopelijk het bloedoffer waard
Onze eigen acoliet Frietrick dook vol overgave in de proloog van 1666: Amsterdam om zelf te ervaren of het een bloedoffer waard is. Check hier zijn...20 reacties
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Trailer
Op jacht naar sinistere nozems in 1666: Amsterdam
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