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Jazz Jackrabbit 2 Plus voegt na 28 jaar modi, co-op en meer toe

Door Rudy Wijnberg
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Ken je deze nog, nog, nog? De Jazz Jackrabbit-community is nog altijd springlevend. Middels een trailer die is gedeeld door GOG komen we te weten dat Jazz Jackrabbit 2 is voorzien van een significante mod. De mod zorgt ervoor dat we de game onder andere in online co-op kunnen spelen.

Voordat Cliffy B's Epic Games gigantisch werd, was daar Jazz Jackrabbit. De platformer waarin konijnen centraal staan, was bijzonder populair, maar verdween naarmate de jaren vorderden steeds meer naar de achtergrond. Tot nu, want met Jazz Jackrabbit 2 Plus krijgt de game een gigantische update. Zo is de game nu te spelen in een hogere resolutie, is er online co-op beschikbaar en kunnen we onze eigen wapens, levels en mechanics maken.

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De update is nu gratis beschikbaar voor Jazz Jackrabbit 2 via de link in de bron.

Bron: GoG
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl13 Meta Builder
1 week geleden om 20:43

Niet dat ik het nog weer ga spelen maar respect dat zo'n oude game nog opgepoetst is met nieuwe features. Petje af.

0
Avatar Sledge
Sledge
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 19:57

Deze heb ik sowieso gespeeld en volgens mij zelfs met twee personen op 1 keyboard.

0
Avatar Psychopill
Psychopill
lvl2 Journey Awaits!
1 week geleden om 17:45

Pure liefde! Mooi Rudy! Ik weet nog dat deze game een review kreeg in geloof ik computer totaal waarop ik eerst deel 1 speelde en daarna deel 2 heel veel gespeeld heb. Die guns en level design was echt top!

3
Avatar Edmar
Edmar
lvl11 Commander
1 week geleden om 14:42

Oww dat is leuk heb dit vroeger helemaal grijs gespeeld.

0
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl8 Achievement Hunter
1 week geleden om 14:13

Die gaat zeker even gecheckt worden :)

0
Avatar Leafarcher
Leafarcher
lvl3 XP Farmer
1 week geleden om 14:08

Wauw kan je deze nog gewoon spelen? Als kind veel gedaan en nu gok ik bijna 30 jaar later zou ik dit zeker nog een keer willen proberen

0
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 14:04

En @RudyWijnberg strikes again met het mensen oud laten voelen. 🤪

0
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