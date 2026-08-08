Jazz Jackrabbit 2 Plus voegt na 28 jaar modi, co-op en meer toe

Ken je deze nog, nog, nog? De Jazz Jackrabbit-community is nog altijd springlevend. Middels een trailer die is gedeeld door GOG komen we te weten dat Jazz Jackrabbit 2 is voorzien van een significante mod. De mod zorgt ervoor dat we de game onder andere in online co-op kunnen spelen.

Voordat Cliffy B's Epic Games gigantisch werd, was daar Jazz Jackrabbit. De platformer waarin konijnen centraal staan, was bijzonder populair, maar verdween naarmate de jaren vorderden steeds meer naar de achtergrond. Tot nu, want met Jazz Jackrabbit 2 Plus krijgt de game een gigantische update. Zo is de game nu te spelen in een hogere resolutie, is er online co-op beschikbaar en kunnen we onze eigen wapens, levels en mechanics maken.

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De update is nu gratis beschikbaar voor Jazz Jackrabbit 2 via de link in de bron.