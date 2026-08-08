Jazz Jackrabbit 2 Plus voegt na 28 jaar modi, co-op en meer toe
Ken je deze nog, nog, nog? De Jazz Jackrabbit-community is nog altijd springlevend. Middels een trailer die is gedeeld door GOG komen we te weten dat Jazz Jackrabbit 2 is voorzien van een significante mod. De mod zorgt ervoor dat we de game onder andere in online co-op kunnen spelen.
Voordat Cliffy B's Epic Games gigantisch werd, was daar Jazz Jackrabbit. De platformer waarin konijnen centraal staan, was bijzonder populair, maar verdween naarmate de jaren vorderden steeds meer naar de achtergrond. Tot nu, want met Jazz Jackrabbit 2 Plus krijgt de game een gigantische update. Zo is de game nu te spelen in een hogere resolutie, is er online co-op beschikbaar en kunnen we onze eigen wapens, levels en mechanics maken.
De update is nu gratis beschikbaar voor Jazz Jackrabbit 2 via de link in de bron.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Niet dat ik het nog weer ga spelen maar respect dat zo'n oude game nog opgepoetst is met nieuwe features. Petje af.
Deze heb ik sowieso gespeeld en volgens mij zelfs met twee personen op 1 keyboard.
Pure liefde! Mooi Rudy! Ik weet nog dat deze game een review kreeg in geloof ik computer totaal waarop ik eerst deel 1 speelde en daarna deel 2 heel veel gespeeld heb. Die guns en level design was echt top!
Oww dat is leuk heb dit vroeger helemaal grijs gespeeld.
Die gaat zeker even gecheckt worden :)
Wauw kan je deze nog gewoon spelen? Als kind veel gedaan en nu gok ik bijna 30 jaar later zou ik dit zeker nog een keer willen proberen
En @RudyWijnberg strikes again met het mensen oud laten voelen. 🤪