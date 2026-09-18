Nintendo eShop-sale geeft tot 90% korting op grote games

Heb jij dit weekend even niets te doen en zoek je nog naar een game voor de Nintendo Switch? Check dan even de Nintendo eShop, want er is een grote sale gaande. Momenteel is het mogelijk om games zoals Hogwarts Legacy, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Resident Evil Requiem en meer met hoge korting binnen te halen!

Op de Nintendo eShop is nu een grote Square Enix-sale gaande. De promotie is nu actief en loopt door tot en met 30 september 2026. Hierdoor ben je in staat om Final Fantasy VII Remake Intergrade, Final Fantasy VII Rebirth, Octopath Traveler 0 en vele andere games met hoge korting binnen te halen. Uiteraard loopt de reguliere sale ook nog door. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld Hogwarts Legacy met 90% korting binnenhalen. Daarnaast zijn er diverse kortingen op Nintendo Switch 2-upgrades. Bekijk onderstaand overzicht voor een aantal highlights of check de link in de bron voor een volledig overzicht!

Game Van prijs Voor prijs Howarts Legacy (Switch 1) €59,99 €5,99 Howarts Legacy (Switch 2) €59,99 €23,99 Mortal Kombat 11 €49,99 €4,99 The Sinking City €49,99 €4,99 No man's Sky + gratis Switch 2-upgrade €49,99 €19,99 Crash Bandicoot N. Sane Trilogy €39,99 €11,99 BiosShock: The Collection €49,99 €9,99 Resident Evil Requiem €79,99 €49,59 Final Fantasy VII Remake Intergrade €49,99 €12,49 Final Fantasy VII Rebirth €59,99 €29,99 Crash Bandicoot Quadrilogy-bundel €78,99 €23,69 Final Fantasy X/X-2 HD Remaster €49,99 €29,99 Oddworld: Soulstorm €49,99 €9,99 DOOM Anthology €79,99 €27,99

Ga jij een van deze games oppikken, of pak je Hentai Project 67 (of andere ietwat dubieuze titel) mee die maar liefst voorzien is van 95% korting! Laat het weten in de reacties