Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Tokyo Game Show 2026

Nintendo eShop-sale geeft tot 90% korting op grote games

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Heb jij dit weekend even niets te doen en zoek je nog naar een game voor de Nintendo Switch? Check dan even de Nintendo eShop, want er is een grote sale gaande. Momenteel is het mogelijk om games zoals Hogwarts Legacy, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Resident Evil Requiem en meer met hoge korting binnen te halen!

Op de Nintendo eShop is nu een grote Square Enix-sale gaande. De promotie is nu actief en loopt door tot en met 30 september 2026. Hierdoor ben je in staat om Final Fantasy VII Remake Intergrade, Final Fantasy VII Rebirth, Octopath Traveler 0 en vele andere games met hoge korting binnen te halen. Uiteraard loopt de reguliere sale ook nog door. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld Hogwarts Legacy met 90% korting binnenhalen. Daarnaast zijn er diverse kortingen op Nintendo Switch 2-upgrades. Bekijk onderstaand overzicht voor een aantal highlights of check de link in de bron voor een volledig overzicht!

GameVan prijsVoor prijs
Howarts Legacy (Switch 1)€59,99€5,99
Howarts Legacy (Switch 2)€59,99€23,99
Mortal Kombat 11€49,99€4,99
The Sinking City€49,99€4,99
No man's Sky + gratis Switch 2-upgrade€49,99€19,99
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy€39,99€11,99
BiosShock: The Collection€49,99€9,99
Resident Evil Requiem€79,99€49,59
Final Fantasy VII Remake Intergrade€49,99€12,49
Final Fantasy VII Rebirth€59,99€29,99
Crash Bandicoot Quadrilogy-bundel€78,99€23,69
Final Fantasy X/X-2 HD Remaster€49,99€29,99
Oddworld: Soulstorm€49,99€9,99
DOOM Anthology€79,99€27,99

Ga jij een van deze games oppikken, of pak je Hentai Project 67 (of andere ietwat dubieuze titel) mee die maar liefst voorzien is van 95% korting! Laat het weten in de reacties

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2629 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
11 minuten geleden

Kijk dat zijn de betere kortingen 😎

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl13 Meta Builder
39 minuten geleden

Ik open die link naar de Nintendo store en een van de eerste games die ik zie staan is 'Hentai Project 67' ...

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord