Hogwarts Legacy 2 officieel in de maak bij Warner Bros. Games
Er is nog geen trailer of releasedatum, maar Warner Bros. laat via een financieel rapport weten dat Hogwarts Legacy 2 officieel in de maak is.
In 2024 gaf Warner Bros. Games CFO Gunnar Wiedenfels al aan dat 'Hogwarts Legacy 2 is Warner Bros. Games' hoogste prioriteit is' en ja: belofte maakt schuld. Al kan die schuld makkelijker worden afbetaald met het geld dat dit vervolg in het laatje gaat brengen, aldus het Amerikaanse entertainmentbedrijf. Zie hier de quote:
De originele Hogwarts Legacy was een groot succes voor Warner Bros. Games met meer dan 40 miljoen verkochte eenheden en het is dus ook niet verrassend te noemen dat het vervolg eraan komt. De vraag is eerder waar men verbeteringen gaat aanbrengen, waardoor de sequel bestaansrecht voor zichzelf weet te winnen. Heb jij al een goed idee ervoor? Laat het vooral weten.
Hogwarts Legacy is momenteel te spelen op de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.
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Jaaa!
Oh ja, deel 1 moet ik nog steeds verder (lees: opnieuw beginnen) spelen...
Ze zouden stom zijn om het niet te doen lol. Het moeilijkste deel hebben ze al subliem ontworpen: hogwarts castle en omgeving. Volgens mij is daar best veel tijd ingestoken door de boeken te lezen etc. Een vervolg in een andere tijd periode bevooroordeeld zou echt tof zijn. Ook zou ik een hogwarts game toejuichen die de boeken verhaallijn volgt met harry potter
Fantastisch nieuws!
Ik zal het de vrouw eens vertellen. De enige game die ze de afgelopen 10 jaar heeft gespeeld in haar eentje. Maar wel 90 uur ofzo.
Ik ben niet bepaald een Harry Potter fan, toch vond ik Hogwarts Legacy best een leuke game. Het vervolg overweeg ik zeker te spelen.
Meer dialoog, meer side missions, meer soorten enemies. MEER.
Vorig jaar door deel 1 heen geknald (getoverd?). Echt een topgame!
Vond vooral het character-design en de animaties prachtig. Kom maar door met deeltje 2.