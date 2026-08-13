Hogwarts Legacy 2 officieel in de maak bij Warner Bros. Games

Er is nog geen trailer of releasedatum, maar Warner Bros. laat via een financieel rapport weten dat Hogwarts Legacy 2 officieel in de maak is.

In 2024 gaf Warner Bros. Games CFO Gunnar Wiedenfels al aan dat 'Hogwarts Legacy 2 is Warner Bros. Games' hoogste prioriteit is' en ja: belofte maakt schuld. Al kan die schuld makkelijker worden afbetaald met het geld dat dit vervolg in het laatje gaat brengen, aldus het Amerikaanse entertainmentbedrijf. Zie hier de quote:

We expect games to more meaningfully contribute to segment profitability going forward as our pipeline expands, including the second installment of Hogwarts Legacy Warner Bros.

De originele Hogwarts Legacy was een groot succes voor Warner Bros. Games met meer dan 40 miljoen verkochte eenheden en het is dus ook niet verrassend te noemen dat het vervolg eraan komt. De vraag is eerder waar men verbeteringen gaat aanbrengen, waardoor de sequel bestaansrecht voor zichzelf weet te winnen. Heb jij al een goed idee ervoor? Laat het vooral weten.

Hogwarts Legacy is momenteel te spelen op de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.