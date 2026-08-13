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Hogwarts Legacy 2 officieel in de maak bij Warner Bros. Games

Door Bram Noteboom
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Er is nog geen trailer of releasedatum, maar Warner Bros. laat via een financieel rapport weten dat Hogwarts Legacy 2 officieel in de maak is.

In 2024 gaf Warner Bros. Games CFO Gunnar Wiedenfels al aan dat 'Hogwarts Legacy 2 is Warner Bros. Games' hoogste prioriteit is' en ja: belofte maakt schuld. Al kan die schuld makkelijker worden afbetaald met het geld dat dit vervolg in het laatje gaat brengen, aldus het Amerikaanse entertainmentbedrijf. Zie hier de quote:

We expect games to more meaningfully contribute to segment profitability going forward as our pipeline expands, including the second installment of Hogwarts Legacy
Warner Bros.

De originele Hogwarts Legacy was een groot succes voor Warner Bros. Games met meer dan 40 miljoen verkochte eenheden en het is dus ook niet verrassend te noemen dat het vervolg eraan komt. De vraag is eerder waar men verbeteringen gaat aanbrengen, waardoor de sequel bestaansrecht voor zichzelf weet te winnen. Heb jij al een goed idee ervoor? Laat het vooral weten.

Hogwarts Legacy 2 ontwikkeling Warner Bros

Hogwarts Legacy is momenteel te spelen op de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Warner Bros.
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Hogwarts Legacy
Genomineerd
Hogwarts Legacy

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Avalanche Studios

Uitgever

Warner Bros. Games

Release

10 februari 2023

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
3 dagen geleden om 13:29

Jaaa!

0
Avatar Sledge
Sledge
lvl12 Clout Farmer
3 dagen geleden om 12:38

Oh ja, deel 1 moet ik nog steeds verder (lees: opnieuw beginnen) spelen...

0
Avatar TheMorry
TheMorry
lvl6 Combo Juggler
4 dagen geleden om 07:16

Ze zouden stom zijn om het niet te doen lol. Het moeilijkste deel hebben ze al subliem ontworpen: hogwarts castle en omgeving. Volgens mij is daar best veel tijd ingestoken door de boeken te lezen etc. Een vervolg in een andere tijd periode bevooroordeeld zou echt tof zijn. Ook zou ik een hogwarts game toejuichen die de boeken verhaallijn volgt met harry potter

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl12 Clout Farmer
4 dagen geleden om 05:58

Fantastisch nieuws!

0
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl9 NPC 2.0
4 dagen geleden om 22:24

Ik zal het de vrouw eens vertellen. De enige game die ze de afgelopen 10 jaar heeft gespeeld in haar eentje. Maar wel 90 uur ofzo.

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl11 Commander
4 dagen geleden om 16:33

Ik ben niet bepaald een Harry Potter fan, toch vond ik Hogwarts Legacy best een leuke game. Het vervolg overweeg ik zeker te spelen.

0
Avatar Lonk
Lonk
lvl5 Thread Hunter
4 dagen geleden om 16:20

Meer dialoog, meer side missions, meer soorten enemies. MEER.

0
Avatar Silverspawn
Silverspawn
lvl5 Thread Hunter
4 dagen geleden om 16:08 bewerkt

Vorig jaar door deel 1 heen geknald (getoverd?). Echt een topgame!

Vond vooral het character-design en de animaties prachtig. Kom maar door met deeltje 2.

0
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