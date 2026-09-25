Mars Attracts stapt uit Early Access en is nu beschikbaar in 1.0
Mars Attracts, de casual park builder die zich afspeelt in hetzelfde universum als Mars Attacks, is uit de Early Access gestapt en biedt nu de 1.0-versie aan. Dit laat ontwikkelaar Outlier weten via een Steam-blogpost.
De simulatiegame werd oorspronkelijk op 15 september 2025 uitgegeven en na een jaartje te vertoeven in Early Access, zet Outlier een punt achter de vroegtijdige toegang. De 1.0-versie wordt vergezeld met een aantal nieuwe features, zoals een Sandbox-modus met ongelimiteerde middelen, een nieuwe casino-map, de toevoeging van de bloeddorstige General Jatak en de nieuwe menselijke exhibit 'American Prohibition'. Verder voert Outlier diverse gameplay-wijzigingen, bug fixes en balans-updates door.
Mars Attracts is nu beschikbaar voor de pc.
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