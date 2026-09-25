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Mars Attracts stapt uit Early Access en is nu beschikbaar in 1.0

Door Bram Noteboom
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Mars Attracts, de casual park builder die zich afspeelt in hetzelfde universum als Mars Attacks, is uit de Early Access gestapt en biedt nu de 1.0-versie aan. Dit laat ontwikkelaar Outlier weten via een Steam-blogpost.

De simulatiegame werd oorspronkelijk op 15 september 2025 uitgegeven en na een jaartje te vertoeven in Early Access, zet Outlier een punt achter de vroegtijdige toegang. De 1.0-versie wordt vergezeld met een aantal nieuwe features, zoals een Sandbox-modus met ongelimiteerde middelen, een nieuwe casino-map, de toevoeging van de bloeddorstige General Jatak en de nieuwe menselijke exhibit 'American Prohibition'. Verder voert Outlier diverse gameplay-wijzigingen, bug fixes en balans-updates door.

Mars Attracts pc 10

Mars Attracts is nu beschikbaar voor de pc.

Bron: Outlier
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5559 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Mars Attracts

Ontwikkelaar

Outlier

Uitgever

Outlier

Release

15 september 2025

Platforms

PC
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