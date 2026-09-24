Grand Theft Auto VI Collector's Edition nu beschikbaar voor pre-order
Zin om extra dollars richting Rockstar Games te sturen? Check dan hier de Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection!
Voor de megafans onder ons: het gaat om de officiële Collector's Edition van GTA VI. Voor de nederige prijs van 399 dollar (jezus) krijg je een 'premium Collector's Box' met allerlei goodies voor een gegarandeerde good time. Wat er allemaal in deze doos zit? Dat lees je hieronder:
- Macca the Gator Figure
- Oakley® Frogskins™ Sunglasses
- Leonida Keys Crossbody Bag
- New Era® 9FORTY Snapback Hat
- Macca the Gator Magnetic Mirror
- Chunkee the Manatee Shot Glass
- Vice City Collectible Swizzle Spoon
- Vice City Razor Blade Keychain
- Leonida Keys Enamel Pin Set in Metal Tin
- Leonida Keys Sticker Pack in Stash Bag
- Double-Sided Souvenir Poster with Map of Leonida
Belangrijk feitje wel: in de Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection zit de game niet inbegrepen.
GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Grand Theft Auto VI - PS5 - Code in a box
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Valt erg tegen deze editie. Ach ja scheelt weer 400 🙈
Haha waarom zit hier de game niet bij dan? Vaag verhaal!
Vrij logisch dat de game er niet bij zit toch? Voor de meeste betekent dat eerst de huidige pre-order moeten cancelen als de game er wel bij zit.
Het is ook geen Collector's Edition, het is een collectible, there's a difference.
Een papieren code'tje er wel bij leveren had niets anders gedaan dan de prijs opdrijven naar €499,-.
Rockstar doet dit al een tijdje zo trouwens met Collector's Boxes dus sowieso standaard praktijk van ze. Niks nieuws nu met GTA VI.
Haha, ze weten dat mensen het hoe dan ook gaan kopen dus waarom zouden ze moeite doen?
Dit doet me denken aan die keer dat Capcom de Collector's Edition uitbracht van Resident Evil 7. Een replica van het huis, maar geen game. Op dat moment is het gewoon merchandise, geen editie van het spel. Ik kan me nog herinneren dat een hoop van die huizen kapot aankwamen. Alsof het zo moest zijn.
Ah fok it. Had mijn eerdere reactie verwijderd maar boeie. Ik heb hem in de pre-order staan. Ben het zeker eens dat de prijs hoog is. Maar deze krijgen allemaal een mooi plekje tussen de rest van mijn spullen!
Sick……
En dan bedoel ik de prijs 🫣.
Echt, wat een tonedeaf idioten...
ANYWAY, gta 6 tijd bijna .. Dat dan weer wel hehe 🤣