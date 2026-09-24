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Grand Theft Auto VI Collector's Edition nu beschikbaar voor pre-order

Door Bram Noteboom
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Zin om extra dollars richting Rockstar Games te sturen? Check dan hier de Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection!

Voor de megafans onder ons: het gaat om de officiële Collector's Edition van GTA VI. Voor de nederige prijs van 399 dollar (jezus) krijg je een 'premium Collector's Box' met allerlei goodies voor een gegarandeerde good time. Wat er allemaal in deze doos zit? Dat lees je hieronder:

  • Macca the Gator Figure
  • Oakley® Frogskins™ Sunglasses
  • Leonida Keys Crossbody Bag
  • New Era® 9FORTY Snapback Hat
  • Macca the Gator Magnetic Mirror
  • Chunkee the Manatee Shot Glass
  • Vice City Collectible Swizzle Spoon
  • Vice City Razor Blade Keychain
  • Leonida Keys Enamel Pin Set in Metal Tin
  • Leonida Keys Sticker Pack in Stash Bag
  • Double-Sided Souvenir Poster with Map of Leonida

Belangrijk feitje wel: in de Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection zit de game niet inbegrepen.

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GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Rockstar Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5555 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar Cyberpunch01
Cyberpunch01
lvl5 Thread Hunter
16 minuten geleden

Valt erg tegen deze editie. Ach ja scheelt weer 400 🙈

0
Avatar TinusTussengas
TinusTussengas
lvl5 Thread Hunter
31 minuten geleden

Haha waarom zit hier de game niet bij dan? Vaag verhaal!

0
Avatar FrozenOne
FrozenOne
lvl8 Achievement Hunter
39 minuten geleden

Vrij logisch dat de game er niet bij zit toch? Voor de meeste betekent dat eerst de huidige pre-order moeten cancelen als de game er wel bij zit.

Het is ook geen Collector's Edition, het is een collectible, there's a difference.

Een papieren code'tje er wel bij leveren had niets anders gedaan dan de prijs opdrijven naar €499,-.

Rockstar doet dit al een tijdje zo trouwens met Collector's Boxes dus sowieso standaard praktijk van ze. Niks nieuws nu met GTA VI.

1
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl10 Deel van het meubilair
41 minuten geleden

Haha, ze weten dat mensen het hoe dan ook gaan kopen dus waarom zouden ze moeite doen?

0
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Dit doet me denken aan die keer dat Capcom de Collector's Edition uitbracht van Resident Evil 7. Een replica van het huis, maar geen game. Op dat moment is het gewoon merchandise, geen editie van het spel. Ik kan me nog herinneren dat een hoop van die huizen kapot aankwamen. Alsof het zo moest zijn.

0
Avatar craftercis
craftercis
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Ah fok it. Had mijn eerdere reactie verwijderd maar boeie. Ik heb hem in de pre-order staan. Ben het zeker eens dat de prijs hoog is. Maar deze krijgen allemaal een mooi plekje tussen de rest van mijn spullen!

GIF in reactie
0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl19 Endgamer
1 uur geleden

Sick……
En dan bedoel ik de prijs 🫣.

0
Avatar Markus
Markus
lvl15 Community Veteraan
1 uur geleden

Echt, wat een tonedeaf idioten...

ANYWAY, gta 6 tijd bijna .. Dat dan weer wel hehe 🤣

0
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