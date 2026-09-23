Overname Warner Bros. door Paramount rond met voorwaarden

De overname van Warner Bros. door Paramountgaat alsnog door nu de bedrijven een akkoord hebben bereikt met de verschillende staten die bezwaar hadden tegen de deal. Dit betekent wel dat Paramount flink aan de bak moet.

Nadat bekend werd dat Warner Bros. en Paramount van plan waren om samen verder te gaan, kwamen twaalf staten in opstand tegen de deal. De staten waren bang dat door de overname veel banen in de entertainment industrie verloren zouden gaan en daarom probeerden de staten de overname tegen te gaan. Paramount heeft echter een schikking getroffen met de staten, waardoor de deal alsnog kan doorgaan. Hier hangen echter wel voorwaarden aan vast. Zo belooft Paramount na de overname meer films te produceren. Het bedrijf geeft aan dat het jaarlijks minimaal dertig films wil uitbrengen zodat daarmee wordt gezorgd dat de filmindustrie niet lijdt onder de overname. Paramount betaalt zo'n 110 miljard dollar voor de overname van Warner Bros.

Warner Bros.

Wat vind jij van de overname door Paramount?