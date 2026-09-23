Overname Warner Bros. door Paramount rond met voorwaarden
De overname van Warner Bros. door Paramountgaat alsnog door nu de bedrijven een akkoord hebben bereikt met de verschillende staten die bezwaar hadden tegen de deal. Dit betekent wel dat Paramount flink aan de bak moet.
Nadat bekend werd dat Warner Bros. en Paramount van plan waren om samen verder te gaan, kwamen twaalf staten in opstand tegen de deal. De staten waren bang dat door de overname veel banen in de entertainment industrie verloren zouden gaan en daarom probeerden de staten de overname tegen te gaan. Paramount heeft echter een schikking getroffen met de staten, waardoor de deal alsnog kan doorgaan. Hier hangen echter wel voorwaarden aan vast. Zo belooft Paramount na de overname meer films te produceren. Het bedrijf geeft aan dat het jaarlijks minimaal dertig films wil uitbrengen zodat daarmee wordt gezorgd dat de filmindustrie niet lijdt onder de overname. Paramount betaalt zo'n 110 miljard dollar voor de overname van Warner Bros.
Warner Bros.
Wat vind jij van de overname door Paramount?
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Gelukkig geen Netflix!
Volgens mij klopt de titel van dit artikel niet helemaal.
Hoop niet dat het kwantiteit boven kwaliteit word.
Als iemand die vaak wel 6 keer in de maand naar de bioscoop gaat ben ik blij dat het paramount is die WB overneemt en niet Netflix, want met een Netflix x WB merger kan ik de bioscoop sowieso vaarwel zeggen.
Natuurlijk had ik liever gezien dat WB niet overgenomen zou moeten worden, maar ze zitten in zulk zwaar weer dat ze zonder overname failliet gaan. En Mark ruffalo kan nog zo hard janken met jobs lost. Maar een WB die failliet gaat is ook 100% gegarandeerd jobs lost. En het grappige is als de paramount x merger definitief geblokkeerd had geweest, dan had paramount ook op de grens van faillissement gehangen en weet je wat dat betekent meneer Ruffalo? 100% gegarandeerd jobs lost.
Jammer, maar het was wel te verwachtren.
110 miljard