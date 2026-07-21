Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Warner Bros.-overname Paramount van 110 miljard stilgelegd

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Paramounts overname van Warner Bros. Discovery ter waarde van 110 miljard dollar, oftewel 96 miljard euro, is tijdelijk stilgelegd. Diverse Amerikaanse staten, met Californië in de leiding, claimen namelijk dat een fusie van de twee giganten zou leiden tot baanverlies en verdere monopolisering van de entertainmentindustrie.

De Californische rechter Araceli Martínez-Olguín heeft de beoogde overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance met veertien dagen stilgelegd. Hierdoor is Paramount vooralsnog niet in staat om de fusie af te ronden, waarmee het niet alleen de Warner Bros.-filmstudio in handen krijgt, maar ook haar streamingdiensten (zoals HBO) en diverse televisiezenders. Mocht de overname doorgaan, dan zou Paramount ongeveer 27% van de totale markt in handen krijgen. Hierdoor is het bedrijf in staat om de prijs te bepalen en zo de markt naar haar hand te zetten.

Warner Bros Logo Paramount OvernameWarner Bros.

Op 3 augustus moet er een hoorzitting plaatsvinden waarin maar liefst twaalf verschillende staten hun zegje mogen doen. Mocht de rechter deze staten gelijk geven, dan dient Paramount de staten individueel aan te vechten in de rechtbank.

De Californische advocaat Rob Bonta zegt het volgende in een vrijgegeven statement:
“The unlawful merger of these two entertainment behemoths would lead to higher prices, lower quality, and less content for film and television, harming movie theaters, basic cable distributors, and ultimately, audiences on every sofa and movie theater seat in the U.S.”

Warner Bros Discovery LogoWarner Bros.

Op 3 augustus leren we meer over de potentiële overname van Warner Bros. Discovery. Het verbod van veertien dagen komt namelijk op 3 augustus 2026 te vervallen. De kans is echter klein dat Paramount daarna direct door kan gaan met de daadwerkelijke overname.

Bron: Reuters
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 315 reviews 2180 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Coola
Coola
lvl13 Meta Builder
4 uur geleden

Als iemand die minstens 5 keer naar de bioscoop per maand gaat is paramount x Warner Bros een betere toekomst dan Netflix x Warner Bros. Want Netflix heeft keer op keer bewezen dat ze geen fuck om de bioscoop geven.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord