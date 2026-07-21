Warner Bros.-overname Paramount van 110 miljard stilgelegd

Paramounts overname van Warner Bros. Discovery ter waarde van 110 miljard dollar, oftewel 96 miljard euro, is tijdelijk stilgelegd. Diverse Amerikaanse staten, met Californië in de leiding, claimen namelijk dat een fusie van de twee giganten zou leiden tot baanverlies en verdere monopolisering van de entertainmentindustrie.

De Californische rechter Araceli Martínez-Olguín heeft de beoogde overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance met veertien dagen stilgelegd. Hierdoor is Paramount vooralsnog niet in staat om de fusie af te ronden, waarmee het niet alleen de Warner Bros.-filmstudio in handen krijgt, maar ook haar streamingdiensten (zoals HBO) en diverse televisiezenders. Mocht de overname doorgaan, dan zou Paramount ongeveer 27% van de totale markt in handen krijgen. Hierdoor is het bedrijf in staat om de prijs te bepalen en zo de markt naar haar hand te zetten.

Warner Bros.

Op 3 augustus moet er een hoorzitting plaatsvinden waarin maar liefst twaalf verschillende staten hun zegje mogen doen. Mocht de rechter deze staten gelijk geven, dan dient Paramount de staten individueel aan te vechten in de rechtbank.

De Californische advocaat Rob Bonta zegt het volgende in een vrijgegeven statement:

“The unlawful merger of these two entertainment behemoths would lead to higher prices, lower quality, and less content for film and television, harming movie theaters, basic cable distributors, and ultimately, audiences on every sofa and movie theater seat in the U.S.”

Warner Bros.

Op 3 augustus leren we meer over de potentiële overname van Warner Bros. Discovery. Het verbod van veertien dagen komt namelijk op 3 augustus 2026 te vervallen. De kans is echter klein dat Paramount daarna direct door kan gaan met de daadwerkelijke overname.