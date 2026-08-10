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Duik in een vijver vol gevaar in de Grounded 2 Into the Abyss-update

Door Joey Visser
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De allergrootste contentupdate voor Grounded 2 is vanaf morgen beschikbaar. Met de release van Into the Abyss komt de game ook naar PlayStation 5.

De nieuwe Grounded 2-update jaagt spelers de diepte in van een nieuwe, angstaanjagende vijver. Bouw je eigen onderwaterkasteel, speel nieuwe duikuitrusting vrij, verken de wereld in de nieuwe Toe-biter Buggy en ga het gevecht aan met nieuwe, angstaanjagende vijanden. Ben je bang voor spinnen? Dan kun je arachnofobiemodus beter aan laten staan, want ook onderwater zijn de achtpotige monsters nu aanwezig. De Diving Bell Spider en de Green Stink Bugs maken zich op om jou de stuipen op het lijf te jagen. Naast de nieuwe content bevat de update ook een lock-onsysteem voor tijdens gevechten. Wil je alvast een voorproefje van de grootse update? Check dan de trailer hieronder.

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Grounded 2 is beschikbaar voor de Xbox Series X|S en pc. De PlayStation 5-release volgt morgen.

Bron: Obsidian Entertainment
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,2/5 10 reviews 174 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

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Packshot Grounded 2
Grounded 2

Ontwikkelaar

Obsidian Entertainment

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

29 juli 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
1 week geleden om 00:25

The Rock duikt voorlopig nog even alleen maar in de Adriatische Zee ipv gamevijvers als je het niet heel erg vindt 😎

2
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