De allergrootste contentupdate voor Grounded 2 is vanaf morgen beschikbaar. Met de release van Into the Abyss komt de game ook naar PlayStation 5.

De nieuwe Grounded 2-update jaagt spelers de diepte in van een nieuwe, angstaanjagende vijver. Bouw je eigen onderwaterkasteel, speel nieuwe duikuitrusting vrij, verken de wereld in de nieuwe Toe-biter Buggy en ga het gevecht aan met nieuwe, angstaanjagende vijanden. Ben je bang voor spinnen? Dan kun je arachnofobiemodus beter aan laten staan, want ook onderwater zijn de achtpotige monsters nu aanwezig. De Diving Bell Spider en de Green Stink Bugs maken zich op om jou de stuipen op het lijf te jagen. Naast de nieuwe content bevat de update ook een lock-onsysteem voor tijdens gevechten. Wil je alvast een voorproefje van de grootse update? Check dan de trailer hieronder.

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Grounded 2 is beschikbaar voor de Xbox Series X|S en pc. De PlayStation 5-release volgt morgen.